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دورات مكثفة لـ«أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية بدبي»

12/27/2023 7:25:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية بدبي، مؤخراً، العديد من الدورات المكثفة الخاصة والمؤهلة لتطوير مستويات مدربي ولاعبي بناء الأجسام، وأشاد العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، بتنوع الدورات التي اشتملت على علم الحركة في تدريبات المقاومة، وتحدي اللياقة البدنية، وعلم النفس الرياضي، إضافة إلى طرح المناهج الجديدة في طرق التدريب والأبحاث الرياضية، وختاماً بدورة التغذية الرياضية، مشيداً بالروح الرياضية العالية للمدربين والرياضيين المشاركين بها، مؤكداً أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الدورات الناجحة التي تميزت بالاحترافية العالية لتشكل نجاحاً استثنائياً في موسم 2023 المتميز.

كما ثمن العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد الجهود الطيبة التي بذلتها كوادر الأكاديمية في العام 2023، خاصة الإدارة التنفيذية بقيادة المهندس وليد عبدالكريم، مدير الأكاديمية، ومحمد عبدالكريم، مدير الشؤون الإدارية، والدكتور وسام عبدالكريم، مدير الشؤون القانونية، إلى جانب المحاضرين والإداريين، وهو الأمر الذي مهد لنيل إشادة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام برئاسة الإسباني الدكتور روفائيل سانتوغا، داعياً في الوقت ذاته كل أعضاء المنظومة بالأكاديمية لمواصلة العطاء من أجل تحقيق التميز واستمرار النجاح في العام 2024. وفي ختام تصريحاته، وجه رئيس الأكاديمية باعتماد خطة العام المقبل، التي وصفها بأنها ستكون حافلة بالمزيد من التحديثات الجديدة نظرياً وعملياً، ووفقاً للإصدارات الجديدة للاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

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