دورات مكثفة لـ«أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية بدبي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظمت أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية بدبي، مؤخراً، العديد من الدورات المكثفة الخاصة والمؤهلة لتطوير مستويات مدربي ولاعبي بناء الأجسام، وأشاد العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، بتنوع الدورات التي اشتملت على علم الحركة في تدريبات المقاومة، وتحدي اللياقة البدنية، وعلم النفس الرياضي، إضافة إلى طرح المناهج الجديدة في طرق التدريب والأبحاث الرياضية، وختاماً بدورة التغذية الرياضية، مشيداً بالروح الرياضية العالية للمدربين والرياضيين المشاركين بها، مؤكداً أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الدورات الناجحة التي تميزت بالاحترافية العالية لتشكل نجاحاً استثنائياً في موسم 2023 المتميز.
كما ثمن العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد الجهود الطيبة التي بذلتها كوادر الأكاديمية في العام 2023، خاصة الإدارة التنفيذية بقيادة المهندس وليد عبدالكريم، مدير الأكاديمية، ومحمد عبدالكريم، مدير الشؤون الإدارية، والدكتور وسام عبدالكريم، مدير الشؤون القانونية، إلى جانب المحاضرين والإداريين، وهو الأمر الذي مهد لنيل إشادة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام برئاسة الإسباني الدكتور روفائيل سانتوغا، داعياً في الوقت ذاته كل أعضاء المنظومة بالأكاديمية لمواصلة العطاء من أجل تحقيق التميز واستمرار النجاح في العام 2024. وفي ختام تصريحاته، وجه رئيس الأكاديمية باعتماد خطة العام المقبل، التي وصفها بأنها ستكون حافلة بالمزيد من التحديثات الجديدة نظرياً وعملياً، ووفقاً للإصدارات الجديدة للاتحاد الدولي لبناء الأجسام.
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