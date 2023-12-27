1589 ميدالية لجوجيتسو «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» في عام 2023

أهدى مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، إنجازه الجديد والذي أضافه في ختام منافسات العام 2023 إلى سجل إنجازاته، بنجاح لاعبيه في حصد 1589 ميدالية ملونة في الجوجيتسو خلال منافسات البطولات التي نظمها اتحاد الجوجيتسو والبطولات الخارجية، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود والمستمر والذي مهد لنجاح أبناء النادي ومكنهم من الفوز بالمركز الأول في كافة البطولات والمنافسات على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه، ثمن أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، دعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي والتي أسهمت بشكل فاعل بفوز أبناء النادي بمختلف البطولات ونيل الميداليات الملونة، مهنئاً أسرة النادي بالإنجاز، كما أثنى على جهود إدارة التدريب الرياضي، داعياً المدربين والإداريين واللاعبين واللاعبات إلى المزيد من التدريبات استعداداً للاستحقاقات المقبلة في العام 2024، بما يسهم بنقلة نوعية مضافة لإنجازات النادي.

ونجح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، في الفوز بجائزة أفضل أكاديمية دولية ضمن جائزة أبوظبي العالمية ودرع المركز الأول للناشئين في بطولة أبوظبي العالمية بالجوجيتسو في رقم قياسي غير مسبوق في عدد الميداليات الملونة خلال موسم واحد، وتوزعت الميداليات الملونة إلى 597 ذهبية و563 فضية و429 برونزية، كما أحرز النادي 28 كأساً ودرعاً، منها 17 في المركز الأول و5 في المركز الثاني و6 في المركز الثالث.

ومن بين أهم الإنجازات التي تحققت في العام 2023، نجح لاعبو النادي بإحراز المركز الأول في كأس رئيس الدولة للبنات تحت 14 سنة وبطولة غراند سلام للناشئين، والمركز الأول في بطولة قارة آسيا للناشئين والفوز في جميع بطولات التحدي التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وبلغت أربع بطولات، كذلك ترشح اثنين من اللاعبين إلى القائمة المختصرة ضمن جائزة سمو الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، مما جعل فريق الجوجيتسو للنادي في واجهة الأندية الإماراتية.

تضم منظومة العمل بالنادي، عبدالعزيز الحمادي مشرفاً على فريق الجوجيتسو مدير إدارة التدريب الرياضي، وإبراهيم عبدالله الحوسني مدرب منتخب الإمارات للناشئين والمدير الفني للجوجيتسو في النادي، وطه عبدالستار سكرتير رياضة الجوجيتسو، إضافة إلى نخبة من المدربين والإداريين.

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