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الزعيم الكوري الشمالي يحدد أهداف العام الجديد خلال جلسة للحزب الحاكم

12/27/2023 7:25:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعقد حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية حالياً مؤتمر نهاية العام بقيادة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، حسبما أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم الأربعاء.

وذكرت التقارير أن اللجنة المركزية للحزب سوف تراجع أحداث عام 2023، وستناقش "اتجاه النضال لعام 2024".

وفي بداية المؤتمر الذي يستمر عدة أيام، وصف كيم عام 2023 "بعام التغيرات والتحولات العظيمة".

وأشار إلى ترسيخ التسليح النووي في الدستور الاشتراكي للبلاد في سبتمبر الماضي، واصفاً ذلك بالإنجاز السياسي العظيم الذي أتاح لكوريا الشمالية تثبيت مكانتها "كقوة عسكرية".

ويعتقد المراقبون أن كيم سوف يستخدم المؤتمر للاستمرار على خطابه المحفز إلى المواجهة نحو سول وواشنطن، كما سيؤكد أهداف البلاد المتعلقة بالأسلحة النووية.

وكان كيم قد قال في جلسة اللجنة المركزية العام الماضي إن تعزيز قوة جيش كوريا الشمالية هو الهدف. ومنذ ذلك الحين، تتصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

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