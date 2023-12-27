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روبوت يعُض ويضرب مهندساً في مصنع تسلا للسيارات

12/27/2023 7:25:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت صحيفة دايلي ميل عن واقعة غريبة حدثت بنهاية 2021
في قلب مصنع شركة تسلا الأمريكية، ولم تفصح عنه الشركة في وقتها، ووفقاً للصحيفة تعرض مهندس من تسلا لهجوم من قبل روبوت خلال حادث خطير ودموي في مصنع الشركة في ولاية تكساس بالقرب من أوستن.

ويروي شهود على الواقعة أن العاملين أصيبوا بالرعب من الحادث وهم يشاهدون زميلهم في العمل يتعرض لهجوم من قبل الآلة المصممة للإمساك بأجزاء السيارات المصبوبة من الألمنيوم ونقلها.

ووفقاً للرواية المتداولة ثبت الروبوت الرجل، قبل أن يغرز مخالبه المعدنية في ظهر وذراع العامل، ليترك الضحية بجرح مفتوح في يده.

في حين لم تُبلغ تيسلا الجهات الرقابية عن أي إصابات أخرى، في حوادث مشابهة تتعلق بالروبوت حدثت في مصنع تكساس في عامي 2021 أو 2022، يأتي هذا الحادث في ظل سنوات من المخاوف المتزايدة بشأن مخاطر الروبوتات الآلية في أماكن العمل.

وذكر تقرير «دايلي ميل» أن هناك العديد من التقارير عن زيادة الإصابات بسبب زملاء العمل الآليين في مراكز شحن أمازون، وحتى عنف من مدربين آليين في لعبة الشطرنج، دفعت بعض الأشخاص إلى الاستفسار عن الدمج السريع لتكنولوجيا جديدة.


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