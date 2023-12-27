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محافظ الشمالية يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة سبل التعاون بين المحافظة ومكتب الأمم المتحدة

12/27/2023 7:19:51 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين خالد عبد السلام المقود.
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ العصفور بـ خالد المقود، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأنشطة والمبادرات المختلفة التي تنفذها المحافظة في كافة القطاعات، والتي تتماشى مع المعايير والمحاور المعتمدة في برنامج المدن الصحية وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة.


من جانبه، أعرب
خالد المقود عن استعداده للشراكة مع المحافظة لاعتماد الشمالية محافظة صحية، مؤكدًا دور المكتب في تمثيل كافة وكالات المنظمة الإقليمية لدعم جهود التنمية والتعايش والسلام مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

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