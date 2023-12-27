محافظ الشمالية يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة سبل التعاون بين المحافظة ومكتب الأمم المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين خالد عبد السلام المقود.
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ العصفور بـ خالد المقود، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأنشطة والمبادرات المختلفة التي تنفذها المحافظة في كافة القطاعات، والتي تتماشى مع المعايير والمحاور المعتمدة في برنامج المدن الصحية وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة.
من جانبه، أعرب
خالد المقود عن استعداده للشراكة مع المحافظة لاعتماد الشمالية محافظة صحية، مؤكدًا دور المكتب في تمثيل كافة وكالات المنظمة الإقليمية لدعم جهود التنمية والتعايش والسلام مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
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