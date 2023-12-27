رئيس مجلس النواب يستقبل السفيرة المصرية وسفير كوريا و القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن العلاقات التاريخية والأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وثيقة ومتطورة، وتشهد على الدوام النمو والتقدم، والتكامل والتنسيق على كافة الأصعدة، مشيدا بما تحظى به هذه العلاقات المتنامية من حرصٍ واهتمامٍ من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.وأشار إلى تميز العلاقات البرلمانية الثنائية البحرينية المصرية، والتعاون المستمر في المحافل الإقليمية والدولية، والسعي الحثيث لتبادل الخبرات، وتعزيز دعم مسارات التعاون في كافة المجالات، لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، حيث هنّأها بمناسبة تعيينها سفيرًا لمصر في مملكة البحرين، ومتمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية لمواصلة تعزيز العلاقات المشتركة.من جانبها، أعربت السفيرة ريهام عبدالحميد، على بالغ اعتزازها بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على مواصلة تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية، خاصة في المجال الاستثماري والتجاري، والسياحي والثقافي، ومعربة عن إشادتها بما تشهده مملكة البحرين من تطور حضاري بارز في ظل المسيرة التنموية الشاملة، ومثمنة جهود مجلس النواب في تطوير التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين والدفع به نحو مستوياتٍ أشمل وأوسع.











كما استقبل أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، هانسانغ كو سفير جمهورية كوريا المعتمد لدى مملكة البحرين، مؤكدا الحرص النيابي على تعزيز مسارات التعاون والشراكة، والسعي المستمر لتبادل الخبرات البرلمانية، وتطوير العلاقات التجارية، والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.





وخلال اللقاء تم استعراض علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية كوريا الصديقة، وسبل الدفع بمساراتها الحيوية نحو آفاق أوسع، بما يلبي التطلعات المشتركة وخلق الفرص النوعية، كما تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، أعرب السفير الكوري عن شكره وتقديره على ما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستمرار تعزيزه من خلال لجان الصداقة البرلمانية، واللقاءات الثنائية على كافة المستويات، وبما يحقق النماء والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين ، مشيدا بما تتمتع به مملكة البحرين من مناخ اقتصادي متطور، وتشجيع للاستثمار واستقطاب المشاريع، في ظل منظومة تشريعية عصرية، وثقافة حضارية رائدة في مجال التعايش والتسامح ورسالة إنسانية نبيلة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.











كما استقبل أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بمكتبه صباح اليوم الأربعاء، عبد السلام صدام محيسن القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين، وبحضور النائب ممدوح الصالح، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وخلال اللقاء، رحب رئيس مجلس النواب بسعادة القائم بأعمال السفارة العراقية، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من نماء وتطور في كافة المسارات، والحرص البرلماني الثنائي لدعم المشاريع المشتركة، وفتح آفاق رحبة من التعاون البارز في جميع المجالات.



من جانبه، أعرب القائم بأعمال السفارة العراقية عن شكره وتقديره لـ رئيس مجلس النواب، مؤكدًا اعتزازه بلاده بالعلاقات الوثيقة مع مملكة البحرين، ومتطلعا للمزيد من التعاون بما يحقق تطلعات وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.