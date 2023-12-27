رئيس مجلس النواب يستقبل السفيرة المصرية وسفير كوريا و القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن العلاقات التاريخية والأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وثيقة ومتطورة، وتشهد على الدوام النمو والتقدم، والتكامل والتنسيق على كافة الأصعدة، مشيدا بما تحظى به هذه العلاقات المتنامية من حرصٍ واهتمامٍ من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأشار إلى تميز العلاقات البرلمانية الثنائية البحرينية المصرية، والتعاون المستمر في المحافل الإقليمية والدولية، والسعي الحثيث لتبادل الخبرات، وتعزيز دعم مسارات التعاون في كافة المجالات، لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، حيث هنّأها بمناسبة تعيينها سفيرًا لمصر في مملكة البحرين، ومتمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية لمواصلة تعزيز العلاقات المشتركة.
من جانبها، أعربت السفيرة ريهام عبدالحميد، على بالغ اعتزازها بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على مواصلة تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية، خاصة في المجال الاستثماري والتجاري، والسياحي والثقافي، ومعربة عن إشادتها بما تشهده مملكة البحرين من تطور حضاري بارز في ظل المسيرة التنموية الشاملة، ومثمنة جهود مجلس النواب في تطوير التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين والدفع به نحو مستوياتٍ أشمل وأوسع.
كما استقبل أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، هانسانغ كو سفير جمهورية كوريا المعتمد لدى مملكة البحرين، مؤكدا الحرص النيابي على تعزيز مسارات التعاون والشراكة، والسعي المستمر لتبادل الخبرات البرلمانية، وتطوير العلاقات التجارية، والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.
وخلال اللقاء تم استعراض علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية كوريا الصديقة، وسبل الدفع بمساراتها الحيوية نحو آفاق أوسع، بما يلبي التطلعات المشتركة وخلق الفرص النوعية، كما تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب السفير الكوري عن شكره وتقديره على ما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستمرار تعزيزه من خلال لجان الصداقة البرلمانية، واللقاءات الثنائية على كافة المستويات، وبما يحقق النماء والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين ، مشيدا بما تتمتع به مملكة البحرين من مناخ اقتصادي متطور، وتشجيع للاستثمار واستقطاب المشاريع، في ظل منظومة تشريعية عصرية، وثقافة حضارية رائدة في مجال التعايش والتسامح ورسالة إنسانية نبيلة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
كما استقبل أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بمكتبه صباح اليوم الأربعاء، عبد السلام صدام محيسن القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين، وبحضور النائب ممدوح الصالح، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء، رحب رئيس مجلس النواب بسعادة القائم بأعمال السفارة العراقية، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من نماء وتطور في كافة المسارات، والحرص البرلماني الثنائي لدعم المشاريع المشتركة، وفتح آفاق رحبة من التعاون البارز في جميع المجالات.
من جانبه، أعرب القائم بأعمال السفارة العراقية عن شكره وتقديره لـ رئيس مجلس النواب، مؤكدًا اعتزازه بلاده بالعلاقات الوثيقة مع مملكة البحرين، ومتطلعا للمزيد من التعاون بما يحقق تطلعات وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
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