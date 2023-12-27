ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مدير في جهاز الخدمة المدنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
قرار رقم (118) لسنة 2023 بتعيين مدير في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناءً على عرْض رئيس جهاز الخدمة المدنية، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعيَّن عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز الشوملي مديراً لإدارة السياسات وشؤون اللوائح في جهاز الخدمة المدنية.
المادة الثانية
على رئيس جهاز الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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