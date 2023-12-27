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ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مدير في جهاز الخدمة المدنية

12/27/2023 7:19:46 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
قرار رقم (118) لسنة 2023 بتعيين مدير في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناءً على عرْض رئيس جهاز الخدمة المدنية، جاء فيه:

المادة الأولى
يُعيَّن عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز الشوملي مديراً لإدارة السياسات وشؤون اللوائح في جهاز الخدمة المدنية.

المادة الثانية
على رئيس جهاز الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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