ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بنقل مديرين في معهد الإدارة العامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم (119) لسنة 2023، بنقل مديرين في معهد الإدارة العامة، وذلك بناءً على عرْض مدير عام معهد الإدارة العامة، جاء فيه:
المادة الأولى
تُنقل عائدة علي بن رجب مدير إدارة تطوير الأعمال في معهد الإدارة العامة لتكون مديراً لإدارة الاستشارات والبحوث بذات الجهة.
المادة الثانية
يُنقل نجم يوسف عيسى سالمين مدير إدارة التعليم والتطوير في معهد الإدارة العامة ليكون مديراً لإدارة التقييم بذات الجهة.
المادة الثالثة
على مدير عام معهد الإدارة العامة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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