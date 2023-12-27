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ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بنقل مديرين في معهد الإدارة العامة

12/27/2023 7:19:44 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم (119) لسنة 2023، بنقل مديرين في معهد الإدارة العامة، وذلك بناءً على عرْض مدير عام معهد الإدارة العامة، جاء فيه:

المادة الأولى
تُنقل عائدة علي بن رجب مدير إدارة تطوير الأعمال في معهد الإدارة العامة لتكون مديراً لإدارة الاستشارات والبحوث بذات الجهة.

المادة الثانية
يُنقل نجم يوسف عيسى سالمين مدير إدارة التعليم والتطوير في معهد الإدارة العامة ليكون مديراً لإدارة التقييم بذات الجهة.

المادة الثالثة
على مدير عام معهد الإدارة العامة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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