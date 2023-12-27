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عودة تدريجية للاتصالات وسط قطاع غزة وجنوبها

12/27/2023 7:14:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجقطاع غزة وجنوبها، بعد انقطاعها أمس الثلاثاء للمرة السابعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكانت آليات الاحتلال قد جرفت، المولدات المغذية للمقسم الرئيس في خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال مجددا خط "الفايبر" الرئيس المغذي للإنترنت في القطاع، ما تسبب بانقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت، وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتواجه الطواقم الفنية لشركات الاتصالات صعوبات بالغة في إصلاح الأضرار التي تتعرض لها الشبكة، نظرا إلى الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي في البنى التحتية.

وكانت سلطات الاحتلال قد قطعت الاتصالات والإنترنت عن القطاع أمس للمرة السابعة، منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول\ أكتوبر الماضي، عن طريق فصل الخطوط الدولية.

ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ المواطنين وإسعافهم، إذ ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 19650 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 52600 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

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