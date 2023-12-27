بن غفير يتخذ قرارات تثير الجدل في إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الجدل بقرارات منها إصدار تراخيص لحمل السلاح، وعدم تمديد ولاية مفوضة السجون كاتي بيري.

وقالت بيري تعليقا على عدم تمديد ولايتها، إنها لا تستغرب "قرارا مثل ذلك من وزير غير مسؤول وتصرفاته صبيانية صبيانية وغير عقلانية".

بدوره، قال بن غفير إن "مفوضة السجون الحالية، والتي ستنهي ولايتها في غضون أسابيع قليلة، لم ترق إلى مستوى واجباتها. فقد تصرفت بتساهل مع أسرى حماس وتفاوضت معهم لتحسين ظروف سجنهم، في تناقض تام مع موقفي الصريح الذي لا لبس فيه، في حين أنها تكذب وتخفي عني هذه الخطوة الجذرية".

ولفت إلى أن "المفوضة لم تقم بحماية حارسات السجن، وتغاضى عن قضية التحرش بالحارسات ولم يتعامل مع القضية بشكل صحيح. كما تغاضت عن التفاصيل المتعلقة بتولي السجناء الحراسة في سجن رامون، وأعطت معاملة تفضيلية لعائلة كوتييه الإجرامية في السجن، بل واتبعت نفس السياسة المشينة في قضايا أخرى"، مضيفا: "وفي النهاية، عندما اتخذت قرارا بعدم تمديد فترة ولايتها، انسحبت وأثبتت أنها غير جديرة بالمنصب. هل يمكنك أن تتخيل رئيس أركان يطيح بوزيرة الدفاع بهذه الطريقة؟".

من جهة أخرى، قال نائب المستشار القانوني للحكومة جيل ليمون، إن بعض تراخيص الأسلحة التي وزعتها وزارة الأمن الوطني منذ 7 أكتوبر صدرت بشكل مخالف للقانون.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن من بين الأشخاص الذين تم تصنيفهم على أنهم "موظفو ترخيص مؤقتون" أعضاء في مكتب بن غفير ومعاونيه، وعمال الكنيست وأعضاء الخدمة الوطنية.

ووفقا لمصادر أمنية، فقد وافق هؤلاء المسؤولون في الأسابيع الأخيرة على مئات الآلاف من تراخيص حيازة الأسلحة، وكشف فحص مفاجئ أن التراخيص منحت أيضا لأولئك الذين لا يستوفون المعايير.

ومطلع الشهر الجاري، استقال رئيس شعبة الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، إسرائيل أفيشر، بسبب أجواء الفوضى المحيطة بتوزيع التراخيص.

وقال رئيس الشعبة منذ عام 2020، إن "الشعبة وموظفيها عملوا بكل جدية على تنفيذ سياسة الوزير، وبعد ثمانية أسابيع من الحرب، ومع المراقبة المراقبة للوضع الإشكالي، يُطلب منا أن نوقف على الفور طريقة العمل الحالية. وفي الوضع الحالي، هناك صعوبة في ضمان عملية مهنية وسليمة لمنح ترخيص لحمل سلاح ناري خاص".