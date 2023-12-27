وزارة المالية تصدر بيانا بخصوص رواتب الموظفين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-
أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أنه بناءً على الترتيبات ما بين الحكومة وسلطة النقد والجهاز المصرفي، فقد تقرر صرف 65% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الثاني الماضي، وبحد أدناه 2000 شيقل، وما نسبته 14% من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى تاريخ 30/11/2023.
ونوهت المالية، في بيان صدر عنها، إلى أنه لا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب، وستقوم بتغطية قيمة السلفة البالغة 50% والتي صرفتها البنوك لصالح الموظفين عن شهر 10/2023، وعليه لن يتحمل الموظفون قيمة هذه السلفة، وعملياً تصبح دفعة 50% عن راتب شهر 10/2023.
وأوضحت أنه يكون متاحاً للبنوك استيفاء الأقساط القائمة وغير المسددة على الموظفين حتى تاريخ 30/11/2023، فيما سيتم صرف هذه النسبة من الموظفين غير المقترضين نقدا في حساباتهم.
وأضافت أنه بناءً على تعليمات سلطة النقد، سوف تعمل جميع البنوك يوم السبت الموافق 30/12/2023، استثناءً لغايات صرف رواتب الموظفين.
وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
MENAFN27122023000205011050ID1107661386
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.