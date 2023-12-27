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وزارة المالية تصدر بيانا بخصوص رواتب الموظفين

12/27/2023 7:14:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-
أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أنه بناءً على الترتيبات ما بين الحكومة وسلطة النقد والجهاز المصرفي، فقد تقرر صرف 65% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الثاني الماضي، وبحد أدناه 2000 شيقل، وما نسبته 14% من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى تاريخ 30/11/2023.

ونوهت المالية، في بيان صدر عنها، إلى أنه لا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب، وستقوم بتغطية قيمة السلفة البالغة 50% والتي صرفتها البنوك لصالح الموظفين عن شهر 10/2023، وعليه لن يتحمل الموظفون قيمة هذه السلفة، وعملياً تصبح دفعة 50% عن راتب شهر 10/2023.

وأوضحت أنه يكون متاحاً للبنوك استيفاء الأقساط القائمة وغير المسددة على الموظفين حتى تاريخ 30/11/2023، فيما سيتم صرف هذه النسبة من الموظفين غير المقترضين نقدا في حساباتهم.

وأضافت أنه بناءً على تعليمات سلطة النقد، سوف تعمل جميع البنوك يوم السبت الموافق 30/12/2023، استثناءً لغايات صرف رواتب الموظفين.

وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.



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