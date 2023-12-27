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مستوطنون يهاجمون الرعاة في خلة مكحول وشرطة الاحتلال تعتقل طفلين

12/27/2023 7:14:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN-
هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، الرعاة شرقي خلة مكحول في الأغوار الشمالية، واعتقلت شرطة الاحتلال طفلين منهم.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات بأن المستوطنين هاجموا الرعاة إلى الشرق من خلة مكحول لمنعهم من الوصول إلى المراعي، فيما قامت شرطة الاحتلال باعتقال طفلين، وهما: حسين يوسف أسمر بشارات (١٦ عاما)، ومحمد يوسف حسين بشارات (١٣ عاما).

يُذكر أن الرعاة يتعرضون لملاحقات واعتداءات يومية من المستوطنين وقوات الاحتلال في أغلبية مناطق الأغوار.


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