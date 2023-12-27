مستوطنون يهاجمون الرعاة في خلة مكحول وشرطة الاحتلال تعتقل طفلين

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN-
هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، الرعاة شرقي خلة مكحول في الأغوار الشمالية، واعتقلت شرطة الاحتلال طفلين منهم.
وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات بأن المستوطنين هاجموا الرعاة إلى الشرق من خلة مكحول لمنعهم من الوصول إلى المراعي، فيما قامت شرطة الاحتلال باعتقال طفلين، وهما: حسين يوسف أسمر بشارات (١٦ عاما)، ومحمد يوسف حسين بشارات (١٣ عاما).
يُذكر أن الرعاة يتعرضون لملاحقات واعتداءات يومية من المستوطنين وقوات الاحتلال في أغلبية مناطق الأغوار.
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