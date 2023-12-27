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مراقب الدولة بإسرائيل: ما حدث في 7 أكتوبر لن يمر دون تحقيق

12/27/2023 7:14:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-
قال مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنجلمان إن مكتبه سيفحص بدقة الأخطاء في الفترة التي سبقت الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" في 7 أكتوبر، وأثناء الهجوم وفي أعقابه.

ولفت إنجلمان إلى أنه من بين القضايا التي سيحقق فيها مكتبه هي سلوك المجلس الوزاري المصغر للحكومة، وسلوك صانعي السياسات والجيش في 7 أكتوبر، الاستعداد الاستخباراتي قبل 7 أكتوبر، الوضع الدفاعي على حدود غزة قبل هجوم حماس، جهوزية فرق الأمن المدنية في منطقة حدود غزة قبل الحرب، وتمويل حماس، ونقص المعدات اللازمة لجنود الجيش الإسرائيلي.

وأكد أن مكتبه سيرجع أيضا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد اندلاع الحرب، بما في ذلك عمليات إجلاء المدنيين من الجنوب والشمال، إجلاء المصابين وجمع جثث الضحايا والتعرف عليها، حصول المتضررين في الهجوم على حقوقهم، والأنشطة الدبلوماسية العامة للحكومة.

وكشف أنه "خلال الأيام الـ 43 الأولى من الحرب، تم تقديم 1329 طلبا إلى مفوضية شكاوى الجمهور، جاءت أغلبها من سكان الجنوب والشمال على خط النزاع، وأشاروا إلى صعوبة تلقي الخدمات من سلطات الدولة"، مشددا على أن غالبية أنشطة مراقب الدولة في عام 2024 ستخصص لدراسة أحداث 7 أكتوبر وكل ما يتعلق بها.


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