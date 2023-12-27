مراقب الدولة بإسرائيل: ما حدث في 7 أكتوبر لن يمر دون تحقيق

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN-
قال مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنجلمان إن مكتبه سيفحص بدقة الأخطاء في الفترة التي سبقت الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" في 7 أكتوبر، وأثناء الهجوم وفي أعقابه.
ولفت إنجلمان إلى أنه من بين القضايا التي سيحقق فيها مكتبه هي سلوك المجلس الوزاري المصغر للحكومة، وسلوك صانعي السياسات والجيش في 7 أكتوبر، الاستعداد الاستخباراتي قبل 7 أكتوبر، الوضع الدفاعي على حدود غزة قبل هجوم حماس، جهوزية فرق الأمن المدنية في منطقة حدود غزة قبل الحرب، وتمويل حماس، ونقص المعدات اللازمة لجنود الجيش الإسرائيلي.
وأكد أن مكتبه سيرجع أيضا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد اندلاع الحرب، بما في ذلك عمليات إجلاء المدنيين من الجنوب والشمال، إجلاء المصابين وجمع جثث الضحايا والتعرف عليها، حصول المتضررين في الهجوم على حقوقهم، والأنشطة الدبلوماسية العامة للحكومة.
وكشف أنه "خلال الأيام الـ 43 الأولى من الحرب، تم تقديم 1329 طلبا إلى مفوضية شكاوى الجمهور، جاءت أغلبها من سكان الجنوب والشمال على خط النزاع، وأشاروا إلى صعوبة تلقي الخدمات من سلطات الدولة"، مشددا على أن غالبية أنشطة مراقب الدولة في عام 2024 ستخصص لدراسة أحداث 7 أكتوبر وكل ما يتعلق بها.
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