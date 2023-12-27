ردا على اغتيال موسوي.. إيران تتوعد إسرائيل بالانتقام منها في كل مكان

MENAFN - Palestine News Network ) طهران/PNN-توعدت إيران إسرائيل بانتقام متواصل في كل مكان على خلفية اغتيال مستشار الحرس الثوري في سوريا رضا موسوي.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، اليوم الأربعاء: "على الإسرائيليين أن ينتظروا انتقامنا وردنا المناسب على اغتيال الشهيد موسوي".

وأكد شريف على أن "هذا الانتقام سيكون مستمرا ومتواصلا وفي أماكن مختلفة"ـ مشددا على أن "الصهاينة لن يكونوا في مأمن من انتقامنا".

وقتل مطلع الأسبوع الجاري، القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضا موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق.

وأكد الحرس الثوري على أن إسرائيل ستدفع ثمن الجريمة، فيما اعتبر رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن "الإسرائيليين ارتكبوا خطأ استراتيجيا" باغتيال موسوي. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن اغتيال إسرائيل لموسوي "علامة على إحباطها وعجزها".



