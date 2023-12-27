ردا على اغتيال موسوي.. إيران تتوعد إسرائيل بالانتقام منها في كل مكان

(MENAFN
- Palestine News Network )
طهران/PNN-
توعدت إيران إسرائيل بانتقام متواصل في كل مكان على خلفية اغتيال مستشار الحرس الثوري في سوريا رضا موسوي.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، اليوم الأربعاء: "على الإسرائيليين أن ينتظروا انتقامنا وردنا المناسب على اغتيال الشهيد موسوي".
وأكد شريف على أن "هذا الانتقام سيكون مستمرا ومتواصلا وفي أماكن مختلفة"ـ مشددا على أن "الصهاينة لن يكونوا في مأمن من انتقامنا".
وقتل مطلع الأسبوع الجاري، القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضا موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق.
وأكد الحرس الثوري على أن إسرائيل ستدفع ثمن الجريمة، فيما اعتبر رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن "الإسرائيليين ارتكبوا خطأ استراتيجيا" باغتيال موسوي. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن اغتيال إسرائيل لموسوي "علامة على إحباطها وعجزها".
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