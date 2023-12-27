الحرب القادمة: وماذا بعد غزة؟

MENAFN - Amman Net) القدس العربي-واسيني الأعرج

نتساءل اليوم ونحن نرى ذلك الكم من الدمار الذي لحق بغزة، وذلك التقتيل الهمجي الذي يتخطى أحياناً 500 قتيل في اليوم الواحد دون أن يرف جفن الأمم المتحدة أو الدول ((الحرة)) المدافعة عن ((الحق)) الإنساني، نتساءل إذا ما كان الفاعلون القتلة بشراً أو ((هْوايَش))، لا علاقة لهم بالإنسان مطلقاً. قصف أعمى يحمل كماً ثقيلاً من الحقد، ليس فقط ضد الغزاوي ومقاومته الجبارة والباسلة، وليس ضد الفلسطيني فحسب، ولكن ضد كل ما يرمز إلى الحياة.

لم تشهد البشرية شكلاً شبيهاً لهذا التقتيل اليومي والعنيف. حتى القصف الذي دمر لندن في الحرب العالمية الثانية لم يكن بهذا الحجم، مع أن الحرب هناك كانت ضد دولة ولم تكن ضد مقاطعة. ولم تكن حمولة القنابل النازية بكل الثقل الذي يلقى على غزة اليوم. هناك قنابل استعملت تزن أكثر من 500 كيلوغرام قادرة على تدمير منطقة بكاملها. هناك حس إنساني تخطى حاجز ((عقدة)) الهولوكوست ومعاداة السامية، التي لا علاقة لها بمشهدية الجريمة التي تقع في غزة، وتعدى ((دولة فوق الكل)). حتى إن بعض البلدان راجعت علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع إسرائيل. لكن إسرائيل، المحمية الأمريكية، تقع خارج أي نظام بشري؛ فقد أعطت لنفسها الحق في التدمير، منتهجة الطريق الذي سبق أن اختطه بوش، وحلفاؤه الأوروبيون، في صراعه ضد صدام حسين: ((سأعيد العراق إلى العصر البدائي)). وهو ما سار عليه بعد أن دمر الطيران العراقي على الأرض ومنعه أصلاً من الطيران بعد أن شل الرادارات وأعماها. فهو المالك المطلق للتكنولوجيا وللنظم الحديثة التي تفطنت لها الصين وروسيا وقامت بتغييرها. وتم تدمير العراق الحديث من خلال أهداف منتقاة، وهي الممارسة العسكرية التي سبق تجريبها في ويوغوسلافيا سابقاً قبل الإجهاز عليها وتفكيكها. التدمير الكلي بالطيران دون توريط الجيش وخسران العتاد والأفراد. والمقولة العسكرية التي أصبحت اليوم دارجة: ((دون سماء محمية، حروبك اليوم كلها خاسرة)).

ها هي إسرائيل، التلميذ الوفي لأمريكا، يطبق ذلك ميدانياً بشكل مستدام بعد أن جربها في حروب محدودة في غزة. هذه المرة تورطت إسرائيل عسكرياً في حرب برية أفقدتها أية شرعية دولية. منذ شهرين تقريباً لم تظهر الأهداف الإسرائيلية ميدانياً سوى التقتيل والتدمير الكلي في زمن، لو دولة غير إسرائيل فعلت ذلك، لتم تدميرها في الساعات التي تلي الاعتداءات، ولتحالفت ضدها كل شعوب الأرض. لكنها إسرائيل. L'Etat voyou ((الدولة الزعرانة)) التي تقع خارج أي قانون.

لا أحد يسأل عنها أو يمنعها أو يقف فعلياً في طريقها، حتى الموقف الأمريكي المرتبك بين التخفيف من القصف والحوار ووقف الحرب وغيرها، انتهى إلى طبيعته التاريخية ((لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها؟)) والفلسطيني الذي يقتل يومياً؟ أليس له حق الدفاع عن نفسه أمام مؤسسة عسكرية بنت مشرعها الكلي على القوة وعلى الخرافات الدينية التي تعطيها الحق في التوسع، مع أن حل الدولتين مهما كان ظالماً فقد منح فرصاً كبيرة لحل مبتور، لكنه حلّ. من رماه في المزبلة وراح يتوسع في الضفة الغربية والقدس؟ لهذا، فالذين يتوهمون أن غزة ستُمنح لهم على طبق من ذهب، لتسييرها، لا يعرفون العقل المتغطرس لنتنياهو (المطلوب قضائياً والمتورط حتى الأذنين في حرب برية لا يرى لها نهاية على الرغم من المسح الكلي للأرض وللبشر) وجماعته من المتطرفين الدينيين وتوجهاتهم الخرافية. لهذا يجب أن تخرج نظرتنا لحرب غزة من دائرة المكان الضيق وتتسع أكثر. ما يحدث اليوم هو البدء في تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى، بعقلية توسعية أظهرها نتنياهو في خرائط الشرق الجديد أو الشرق القادم. الحرب هذه هي حلقة صغيرة من هذا المشروع، وبعد الانتهاء من غزة عسكرياً، ستضم إلى إسرائيل الكبرى.

لا يوجد في ذلك أي شك، والخطاب الأمريكي سينصاع في النهاية للإرادة الإسرائيلية. هناك حرب معلنة في غزة، وأخرى صامتة ولكنها مدمرة في البؤر الحية في الضفة الغربية؛ جنين على وجه التحديد. هذا جزء من الاستراتيجية النهائية للعمل العسكري الإسرائيلي. عمل خطير تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية يوفر لها التمدد وقت ما تشاء مع صمت كلي من المؤسسة الحاكمة في فلسطين. حتى فلسطينيو 48 يواجهون دوامة قوانين جبارة وخطيرة يتم التلويح بها لكل من ينتفض ضد الجرائم الإسرائيلية، من بينها السجن ونزع الجنسية الإسرائيلية عنهم وتحويلهم إلى أباتريد؛ أي بلا أرض.

لن تعود هناك لا ضفة غربية ولا قطاع غزة، ولكن دولة إسرائيل التي على الفلسطيني أن يتأقلم مع قوانينها أو يطرد خارجها. وهذا يتم تحقيقه اليوم ميدانياً لولا المقاومة الفلسطينية، لكن لهذه المقاومة حدودها، إذا لم ترفد بتأييد عربي ودولي حقيقيين، تضع إسرائيل أمام جرائمها. المرحلة الأولى يتم تنفيذها على خلفية دينية صرح بها نتنياهو العديد من المرات، آخرها رسالته بمناسبة أعياد الميلاد: نحن نتقدم بسرعة نحو تحقيق النبوءة (ليحلّ السلام على الأرض) التوراتية، أو على جزء من الأرض على الأقل)). كل المنطقة العربية مهددة في ظل هذه الاختلال العسكري. يحتاج العرب إلى إعادة بناء أنفسهم عسكرياً واستعادة العراق على الأقل لدوره الكبير في المنطقة، لكن الكماشة الأمريكية والإسرائيلية هنا لمنع أية حركة بهذا الاتجاه. لهذا، لا يجب فصل ما يحدث في غزة عن المشروع التوسعي الإسرائيلي الخطير الذي يتمدّد بشكل سرطاني. ما يحدث اليوم من تدمير كلي في غزة، وتشريد أكثر من مليونين من ساكنة غزة، فضلاً عن كونهما جريمة ضد الإنسانية تتطلب محاكمة حقيقية لمن كان راءها وما يزال يمارسها ببشاعة وكأنها بطولة خارقة أمام شعب أعزل من الأطفال والنساء، وتفعيل دور الأمم المتحدة بشكل حقيقي. العرب اليوم عراة؛ لا أرض ولا سماء لهم، ولا يوجد لهم أي حليف عسكري حقيقي. أمريكا حليفة إسرائيل، ما عداها من البلدان الأخرى ومنها العربية، هي مصالح مشتركة محكومة بالبراغماتية الأمريكية. الحليف هو من يسندك معنوياً وعسكرياً لحظة الأزمة. لو افترضنا حرباً ضد إسرائيل يشنها غداً العرب، فأمريكا لن تتردد ثانية واحدة في الوقوف مع إسرائيل.

والعكس غير صحيح؛ فضرب غزة وتدميرها على مرأى من القنوات العالمية وكأنها في لعب إلكترونية، وننسى أن تحت كتل البنايات المنهارة ناساً يموتون في عز النوم. هو درس يتخطى فلسطين، موجه بشكل مباشر وواضح للعرب ((شوفوا وتعلموا. مصير غزة سيلحق بكل من يحاول أن يرفع رأسه)). لا يحتاج الأمر إلى اجتهاد؛ فقد صرح به نتنياهو وهو يتحدث عن ((حزب الله)) وقصفه: ((إذا استمرت الاعتداءات علينا وتوسعت، سأجعل من بيروت غزة ثانية)).

لا أدري إذا سمع العرب هذا الجنون، لكن الرجل يعني ما يقول، فهو يرى في نفسه منفذ النبوءة التوراتية.