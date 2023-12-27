انشاء مأوى للأزمات والكوارث في الأزرق حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد تصريح المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن إنشاء مأوى في منطقة الأزرق، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف التعامل مع سيناريوهات مخاطر محتملة شاملة من أزمات وكوارث طبيعية.
لقي ذلك التصريح تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
فعلق ايمن البطش: هاد يلي بنحكيه من زمان صراحة، المفروض على الحكومة تبلش تعمل ملاجئ بالمحافظات وتعزز منظومات الدفاعات الجوية.
وقالت رنا الشوابكة: يعني رح نصير نراكض وقت الكوارث عالأزرق؟ ما رح نلحق نوصل...اعملولنا واحد بعمان.
ونشر زيد طهراوي: والله مافي زي الأردن دائما مستعدة لأي سيناريو لا سمح الله وللتعامل معه، كل المحبة للأخوة العاملين بهذا المركز الوطني.
وأضافت منال: لو جد عاملين احتياط للكوارث كان بكل منطقة عملوا مخيم...الحماية النا مو بمنطقة وحدة بعيدة عن المحافظات.
وعلق طارق مطارنة: هاد الشي موجود في كل الدول ولازم تكون من ضمن منظومة الدفاع المدني ولكن هاد الشي ظهر في الوقت الحالي بعد الحرب على غزه خلى المسؤولين يتنبهوا من وقوع الحرب.
وقال أمجد: الناس يلي بتحكي انه لأهل غزة، شفتوا الفيديو ولا بس بتحكوا؟ لأنه المكان صغير مش اشي للاجئين، ما بدافع عن الحكومة بس فعليا ما بينفع نصدق كل إشاعة، عشان نقدر نحارب الغلط لما يصير.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · انشاء مأوى للازمات والكوارث في الأزرق حديث مواقع التواصل
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