انشاء مأوى للأزمات والكوارث في الأزرق حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) بعد تصريح المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن إنشاء مأوى في منطقة الأزرق، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف التعامل مع سيناريوهات مخاطر محتملة شاملة من أزمات وكوارث طبيعية.

لقي ذلك التصريح تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

فعلق ايمن البطش: هاد يلي بنحكيه من زمان صراحة، المفروض على الحكومة تبلش تعمل ملاجئ بالمحافظات وتعزز منظومات الدفاعات الجوية.

وقالت رنا الشوابكة: يعني رح نصير نراكض وقت الكوارث عالأزرق؟ ما رح نلحق نوصل...اعملولنا واحد بعمان.

ونشر زيد طهراوي: والله مافي زي الأردن دائما مستعدة لأي سيناريو لا سمح الله وللتعامل معه، كل المحبة للأخوة العاملين بهذا المركز الوطني.

وأضافت منال: لو جد عاملين احتياط للكوارث كان بكل منطقة عملوا مخيم...الحماية النا مو بمنطقة وحدة بعيدة عن المحافظات.

وعلق طارق مطارنة: هاد الشي موجود في كل الدول ولازم تكون من ضمن منظومة الدفاع المدني ولكن هاد الشي ظهر في الوقت الحالي بعد الحرب على غزه خلى المسؤولين يتنبهوا من وقوع الحرب.

وقال أمجد: الناس يلي بتحكي انه لأهل غزة، شفتوا الفيديو ولا بس بتحكوا؟ لأنه المكان صغير مش اشي للاجئين، ما بدافع عن الحكومة بس فعليا ما بينفع نصدق كل إشاعة، عشان نقدر نحارب الغلط لما يصير.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

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