شيرين عبد الوهاب مطالبة بدفع 75 مليون جنيه لشركة روتانا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رغم إعلان الفنانة شيرين عبد الوهاب عن انتهاء أزمتها مع شركة "روتانا" وسدادها أخيراً مبلغ ثمانية ملايين جنيه للشركة بعد فسخ التعاقد رسمياً بينهما، أثار خبر إعلان المطربة المصرية تعاقدها مع شركة إنتاج عالمية حفيظة "روتانا"، ما دفعها للتحرك واتخاذ إجراء جديد ضد شيرين.



وأكد محمد حلمي، المفوض العام لشركة "روتانا" في مصر، بتصريحات صحافية، أن الشركة اتخذت إجراءً قانونياً جديداً ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب بشأن أزمتها مع الشركة، مشيراً إلى أن المطربة مطالَبة بدفع مليون و570 ألف دولار أميركي، أي ما يعادل 75 مليوناً و360 ألف جنيه مصري.

وأوضح المفوض العام لـ"روتانا" في القاهرة، أن عقد شيرين عبد الوهاب مع الشركة لم ينتهِ بعد كما زعم محامي الفنانة، مؤكداً أنها ملتزمة بتسليم ألبومين مقابل مبلغ 570 ألف دولار تقاضتها في عام 2019، بالقول: "عندها ألبومين من 2019 خدت 570 ألف دولار، ولا رجّعت الفلوس من وقتها ولا سلّمت الألبومين، ومش لاقيين مسمّى نقوله".



وأضاف أن الشركة أقامت دعوى قضائية جديدة ضد شيرين عبد الوهاب لأنها تعاقدت مع شركة أخرى وعقدها مع "روتانا" لم ينتهِِ بعد، مؤكداً أنها مطالبة بدفع مليون دولار غرامة بجانب 570 ألف دولار بسبب استخدامها المبلغ الأخير لمدة 5 سنوات، معلقاً بالقول: "شيرين لم تفِ بالتزاماتها التعويضية".

لها

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