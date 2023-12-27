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الخدمات الطبية الملكية تنعى أحد منتسبيها

12/27/2023 7:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعت أسرة الخدمات الطبية الملكية ممثلة بمديرها العام وكافة مرتباتها زميلهم نقيب سجلات طبية محمد ابراهيم الكريمين الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم .


وطالبوا الله عز وجل ان يتغمد زميلهم الراحل بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون


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