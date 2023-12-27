الخدمات الطبية الملكية تنعى أحد منتسبيها

الخدمات الطبية الملكية تنعى أحد منتسبيها
التاريخ
12/27/2023 7:14:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعت أسرة الخدمات الطبية الملكية ممثلة بمديرها العام وكافة مرتباتها زميلهم نقيب سجلات طبية محمد ابراهيم الكريمين الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم .
وطالبوا الله عز وجل ان يتغمد زميلهم الراحل بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
إنا لله وإنا إليه راجعون
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