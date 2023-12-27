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رونالدو يتفوق على بنزيما ويقود النصر لضرب الاتحاد بخماسية

12/27/2023 7:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجح نادي النصر السعودي في تحقيق الفوز على غريمه الاتحاد بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
واستضاف ملعب الجوهرة المشعة مساء اليوم الثلاثاء، كلاسيكو النصر والاتحاد، في إطاء مؤجلات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.
وسيطر لاعبو النصر على مجريات المباراة في الكلاسيكو أمام الاتحاد، بعدما حسموا الشوط الأول لصالحهم بهدفين مقابل هدف، وقلب الطاولة أمام نظيره الذي تقدم في اللقاء.
وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة، ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة الـ 28 ليحتل المركز السادس .

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