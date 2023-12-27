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مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على أستون فيلا في مباراة مثيرة

12/27/2023 7:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتفض مانشستر يونايتد ليحول تأخره بهدفين أمام أستون فيلا إلى فوز بنتيجة 3-2 في مباراة جمعتهما الثلاثاء ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأنهى أستون فيلا الشوط الأول متقدما بهدفين من توقيع جون ماكجين ولياندر ديندونكر في الدقيقتين 21 و26.
وانتفض يونايتد في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف عبر الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو "هدفين" في الدقيقتين 59 و71، والدنماركي راسموس هوبلوند في الدقيقة 82.
وبعد هذا الفوز المثير، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 31 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 39 نقطة في المركز الثالث.

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