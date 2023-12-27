صحة غزة : 195 شهيداً بـ 16 مجزرة ارتكبها الاحتلال أمس

صحة غزة : 195 شهيداً بـ 16 مجزرة ارتكبها الاحتلال أمس
التاريخ
12/27/2023 7:14:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الصحة بغزة إن قوات الاحتلال ارتكبت أمس 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 195 شهيدا و325 مصابا.
وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21 ألفا و110 شهداء و55 ألفا و243 جريحا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
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