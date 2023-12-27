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صحة غزة : 195 شهيداً بـ 16 مجزرة ارتكبها الاحتلال أمس

12/27/2023 7:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة بغزة إن قوات الاحتلال ارتكبت أمس 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 195 شهيدا و325 مصابا.


وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21 ألفا و110 شهداء و55 ألفا و243 جريحا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.


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