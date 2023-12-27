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البرنامج النيابية تناقش مُعدل المعلومات وأمور الكتلة

12/27/2023 7:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت كتلة البرنامج النيابية، اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عيد النعيمات، مشروع قانون معدل لقانون حق الحصول على المعلومات، والذي أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس النواب.
وقالت النعيمات، بحضور النواب: سليمان أبو يحيى وعمر النبر ودينا البشير وفراس القضاة وفريد حداد وماجد الرواشدة، إن مشروع القانون جاء لتلبية الأحداث الجارية، ومواكبة التطور والسرعة في الحصول على المعلومات، وتذليل المعيقات بحق الحصول على المعلومات، والحد من الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تؤثر على الرأي العام.
وأضاف أن اجتماعات الكتلة تأتي لتقريب وجهات النظر بين أعضائها، والمحافظة على تماسكها وتقييم نشاطاتها السابقة، بالإضافة إلى بحث آلية الرد على خطاب الموازنة العامة للدولة لسنة 2024.
وأوضح النعيمات أن أعضاء "البرنامج النيابية" توافقوا على الخروج بخطاب مُشترك للرد على خطاب "الموازنة"، من خلال اختيار أحد الأعضاء كناطق باسم الكتلة للتعبير عن موقفها، بحيث يكون الخطاب معبرًا عن وجهة نظر جميع أعضائها.
وقررت الكتلة عقد اجتماعات مع بعض الأمناء العامين للوزارات، والقيام بجولات ميدانية لوزارات ومؤسسات وهيئات للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.




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