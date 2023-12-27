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الهلال السعودي يعلن إصابة نجمه مالكوم

12/27/2023 7:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي الهلال، متصدر دوري روشن السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، إصابة نجمه البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.
وقال الهلال في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، إن الفحوصات التي خضع لها مالكوم أثبتت تعرضه لإصابة في عضلة الساق.
وأشار الهلال إلى أن هذه الإصابة منعت النجم البرازيلي من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة الفيحاء المقررة الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة دوري روشن السعودي.
وكان مالكوم انضم إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من صفوف نادي زينيت بطرسبورغ الروسي في صفقة قدرت قيمتها بـ60 مليون يورو.
وسجل الجناح الدولي البرازيلي 11 هدفا وصنع 8 خلال 26 مباراة رسمية مع الفريق الهلالي بمختلف المسابقات.
ويتصدر الهلال حاليا ترتيب جدول دوري روشن برصيد 50 نقطة بفارق 10 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، الذي يواجه الاتحاد الليلة في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ17.

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