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ضبط اعتداءات على خط مياه ناقل في جنوب عمّان

12/27/2023 7:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري اعتداءات على خط مياه ناقل في مناطق جنوب العاصمة عمّان.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن الاعتداءات تمثلت بالاعتداء على الخط الناقل الرئيسي الذي يغذي عدة مناطق في جنوب عمان وعددها (7) اعتداءات لتزويد برك مياه زراعية ومزارع بطريقة غير قانونية مما يؤثر بشكل كبير على حصص المياه لعدد من المناطق هناك.


وأضافت أنه تم تنسيق الحملة والتوجه الى أحد المواقع بالقرب من منطقة اللبن/ جنوب عمّان وتبين سحب عدة خطوط مياه رئيسية عدد (7) في مواقع مختلفة بأقطار مختلفة (3) انش و(4) انش من خط ناقل قطر 8 انش وسحبها لمسافات طويلة وخط بولي ايثلين قطر 125 ملم وبمتابعتها تبين أنها تزود عدد من المزارع وبرك زراعية حيث تم فصل هذه الخطوط وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بإعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع واستكمال عمليات المسح للمنطقة التي تجريها طواقم سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا) وستقوم بتحويل أوراق الضبوطات وتحديد ملكية الأراضي التي فيها المزارع والبرك للقضاء لضبط المخالفين ومحاسبتهم أمام المحاكم.

ودعت المواطنين للإبلاغ عن الاعتداءات على الشبكات أو حفر الآبار.

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