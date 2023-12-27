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الكاراز : أتابع النصر من أجل كريستيانو

12/27/2023 7:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبر نجم التنس الإسباني، كارلوس ألكاراز عن سعادته بالتواجد في مدينة الرياض، وذلك استعدادا لمنافسة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على كأس موسم الرياض مساء غدا الأربعاء.
وقال ألكاراز في تصريحات للإخبارية الرياضية:" لم أكن اعرف الكثير عن الرياض، لكنني أود التجول في المدينة والتعرف علبها، كل ما أعرفه في هذه المدينة هو فريق النصر."
وتابع :"وهذا بسبب تواجد لابورت في الفريق، وبالتأكيد لتواجد كريستيانو في الفريق أيضا، وفي الواقع لست متابعا جيدا لكنني سأتابع أكثر بسبب كريستيانو."
ويعد لقاء الأجيال الذي سيجمع بين ديوكوفيتش وألكاراز، أحد أبرز مواجهات التنس المنتظرة، حيث يعدان من أفضل نجوم اللعبة خلال السنوات الأخيرة، مما أسهم في انتظار لقائهما من قبل الجماهير، إضافة إلى محبي وعشاق التنس من جميع أنحاء العالم.

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