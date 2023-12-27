مركز (دراسات) ينظم محاضرة لاستعراض النجاحات المختلفة التي تحققت في مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استضاف مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، ضمن سلسلة محاضرات "حوارات فكرية"، الدكتور أحمد هاشم اليوشع، المدير العام للبحوث والتنسيق والمتابعة بالديوان الملكي وعضو مجلس أمناء المركز، الذي استعرض النجاحات المختلفة التي تحققت في مملكة البحرين بفضل السياسات التي انتهجتها الحكومة ، استرشادًا بالمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، مسنودًا بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

ونُظمت الفعالية بمقر المركز، في منطقة العوالي، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي للمركز، فيما أدار الحوار الدكتور عُمر أحمد العبيدلي، مدير إدارة الدراسات والبحوث، وعدد من المهتمين وشركاء ومنتسبي المركز.

وبعد عرضٍ موجزٍ للمناهج المختلفة التي يتبناها علماء الاقتصاد في قياس كفاءة القطاع العام وسبل تعزيز الإنتاجية، تناول الدكتور اليوشع الإنتاجية في القطاع العام البحريني في العقد الأخير كأُنموذج، وأشار إلى عاملين أساسيين في هذا الشأن؛ أولًا: أن القطاع العام البحريني يتسم بإنتاجيةٍ عاليةٍ وأمنٍ واستقرارٍ في توفير الخدمات العامة عالية الجودة؛ وثانيًا: أن القطاع قد شهد تغيرات إيجابية بارزة في إنتاجية الموظفين تجاوبًا مع الظروف الخارجية، لاسيما تحدي جائحة كورونا، الذي أسفر عن ارتفاعٍ ملحوظٍ في كفاءة القطاع العام على المستويات كافة.



وأوضح الدكتور اليوشع أن القطاع العام أظهر مرونةً وتفانيًا في مواجهة مختلف التحديات، وسلط الضوء أيضًا على الأداء والإنجازات الاستثنائية التي تحققت ولعبت دورًا محوريًا في تعظيم النمو والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تمكين الابتكار عند الأفراد، الأمر الذي يُسهم في دفع عجلة الإنتاجية والكفاءة داخل قطاعات الدولة، فضلًا عن الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، والاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز القوى العاملة الماهرة، من خلال مبادراتٍ للتعليم والتدريب المهني، إيمانًا بكفائة الموارد البشرية الوطنية وتشجيع العمل بروح الفريق الواحد، فريق البحرين.

وفي ختام الفعالية، أكد الدكتور اليوشع أن إنجازات القطاع العام في مملكة البحرين شهادةٌ على التزامها الثابت برفاهية وازدهار مواطنيها، وأن نجاح المملكة في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية تُبرز الرؤية الاستراتيجية للحكومة التي تقف كمثالٍ مشرقٍ للأمم حيث احتضنت الابتكار، وسخرت الإمكانات البشرية، وتغلبت على العقبات من أجل بناء مجتمعٍ مزدهرٍ قادرٍ على تخطي جميع التحديات.