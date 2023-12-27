مركز (دراسات) ينظم محاضرة لاستعراض النجاحات المختلفة التي تحققت في مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استضاف مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، ضمن سلسلة محاضرات "حوارات فكرية"، الدكتور أحمد هاشم اليوشع، المدير العام للبحوث والتنسيق والمتابعة بالديوان الملكي وعضو مجلس أمناء المركز، الذي استعرض النجاحات المختلفة التي تحققت في مملكة البحرين بفضل السياسات التي انتهجتها الحكومة ، استرشادًا بالمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، مسنودًا بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .
ونُظمت الفعالية بمقر المركز، في منطقة العوالي، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي للمركز، فيما أدار الحوار الدكتور عُمر أحمد العبيدلي، مدير إدارة الدراسات والبحوث، وعدد من المهتمين وشركاء ومنتسبي المركز.
وبعد عرضٍ موجزٍ للمناهج المختلفة التي يتبناها علماء الاقتصاد في قياس كفاءة القطاع العام وسبل تعزيز الإنتاجية، تناول الدكتور اليوشع الإنتاجية في القطاع العام البحريني في العقد الأخير كأُنموذج، وأشار إلى عاملين أساسيين في هذا الشأن؛ أولًا: أن القطاع العام البحريني يتسم بإنتاجيةٍ عاليةٍ وأمنٍ واستقرارٍ في توفير الخدمات العامة عالية الجودة؛ وثانيًا: أن القطاع قد شهد تغيرات إيجابية بارزة في إنتاجية الموظفين تجاوبًا مع الظروف الخارجية، لاسيما تحدي جائحة كورونا، الذي أسفر عن ارتفاعٍ ملحوظٍ في كفاءة القطاع العام على المستويات كافة.
وأوضح الدكتور اليوشع أن القطاع العام أظهر مرونةً وتفانيًا في مواجهة مختلف التحديات، وسلط الضوء أيضًا على الأداء والإنجازات الاستثنائية التي تحققت ولعبت دورًا محوريًا في تعظيم النمو والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تمكين الابتكار عند الأفراد، الأمر الذي يُسهم في دفع عجلة الإنتاجية والكفاءة داخل قطاعات الدولة، فضلًا عن الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، والاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز القوى العاملة الماهرة، من خلال مبادراتٍ للتعليم والتدريب المهني، إيمانًا بكفائة الموارد البشرية الوطنية وتشجيع العمل بروح الفريق الواحد، فريق البحرين.
وفي ختام الفعالية، أكد الدكتور اليوشع أن إنجازات القطاع العام في مملكة البحرين شهادةٌ على التزامها الثابت برفاهية وازدهار مواطنيها، وأن نجاح المملكة في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية تُبرز الرؤية الاستراتيجية للحكومة التي تقف كمثالٍ مشرقٍ للأمم حيث احتضنت الابتكار، وسخرت الإمكانات البشرية، وتغلبت على العقبات من أجل بناء مجتمعٍ مزدهرٍ قادرٍ على تخطي جميع التحديات.
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