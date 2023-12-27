رئيس هيئة الأركان يحضر حفل تخريج دورات متخصصة‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حضر الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان اليوم الأربعاء حفل تخريج دورات متخصصة.
بدأ الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم ألقى آمر مركز تدريب قوة الدفاع الملكي كلمة بهذه المناسبة، ثم قُدم إيجاز عن مراحل التدريب وما اشتملت عليه الدورات من مواد علمية وتطبيقات عملية، بعدها قدم الخريجون عرضًا عسكريًا ميدانيًا للمشاة، ثم أدى الخريجون القسم القانوني.
وأشاد رئيس هيئة الأركان بالروح المعنوية العالية التي يتحلى بها الخريجين لخدمة مملكتنا الغالية، كما أثنى سعادته على مخرجات الدورات التي بإمكانها تأهيل العسكري نحو أعلى درجات الكفاءة والاقتدار، لتمكنه من أداء واجباته بكل دقة واحترافية عالية.
وفي ختام الحفل تفضل رئيس هيئة الأركان بتسليم الشهادات على خريجي الدورات والجوائز التقديرية على المتفوقين.
حضر حفل التخريج اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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