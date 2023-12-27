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رئيس هيئة الأركان يحضر حفل تخريج دورات متخصصة‎

12/27/2023 6:17:02 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان اليوم الأربعاء حفل تخريج دورات متخصصة.

بدأ الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم ألقى آمر مركز تدريب قوة الدفاع الملكي كلمة بهذه المناسبة، ثم قُدم إيجاز عن مراحل التدريب وما اشتملت عليه الدورات من مواد علمية وتطبيقات عملية، بعدها قدم الخريجون عرضًا عسكريًا ميدانيًا للمشاة، ثم أدى الخريجون القسم القانوني.

وأشاد رئيس هيئة الأركان بالروح المعنوية العالية التي يتحلى بها الخريجين لخدمة مملكتنا الغالية، كما أثنى سعادته على مخرجات الدورات التي بإمكانها تأهيل العسكري نحو أعلى درجات الكفاءة والاقتدار، لتمكنه من أداء واجباته بكل دقة واحترافية عالية.

وفي ختام الحفل تفضل رئيس هيئة الأركان بتسليم الشهادات على خريجي الدورات والجوائز التقديرية على المتفوقين.

حضر حفل التخريج اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

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