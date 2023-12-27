جامعة الخليج العربي تفتح باب التسجيل في الدبلوم الأكاديمي في الأبحاث الإكلينيكية والسريرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) فتحت جامعة الخليج العربي باب التسجيل في الدبلوم الأكاديمي في الأبحاث الإكلينيكية والسريرية، الذي يشرف عليه مركز البحوث الإكلينيكية والسريرية، بالتعاون مع جامعة ماريلاند الأمريكية للعام الأكاديمي 2023 ـ 2024، إذ ستبدأ الدراسة في سبتمبرالمقبل.

وقال منسق الدبلوم القائم بأعمال مدير مركز الأبحاث السريرية ورئيس قسم أمراض النساء والولادة بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور ضياء رزق، إن هذا الدبلوم يطرح للمرة الثالثة بهدف بناء القدرات في مجال الأبحاث السريرية في مجلس التعاون للمساعدة في دعم تصميم وتنفيذ وإدارة مشاريع البحوث السريرية والتجارب في مستشفيات ومراكز البحوث الطبية في دول الخليج.

وأكد أن طرح هذا البرنامج الأكاديمي المبتكر جاء في توقيت في غاية الأهمية ليلبي احتياجات دول المنطقة من الأبحاث الصحية الساعية إلى الوصول لحلول ابتكارية ، موضحًا أن البرنامج امتداد لمسيرة الجامعة التي عكفت منذ تأسيسها منذ أكثر من 40 عاما على تبني التخصصات ذات الأصالة، التي تختص بكونها جديدة على مستوى العالم، وأن تكون مبتكرة وإبداعية على مستوى المنطقة لتقدم إضافة نوعية لمجتمع دول مجلس التعاون.

وأضاف: "لقد صمم الدبلوم الأكاديمي في الأبحاث الإكلينيكية والسريرية في وقت هام، وأصبحت شعوب دول الخليج تدرك تمامًا أهمية الأبحاث السريرية، وتقبل على المشاركة فيها، نتيجة تنامي الوعي بأهميتها ليستهدف الخريجين في الطب والتمريض والصيدلة وعلوم الحياة وأعضاء لجنة أخلاقيات الأبحاث وأعضاء الهيئات التنظيمية والتخصصات الأخرى المرتبطة بالتجارب السريرية".

وأوضح أن منهج برنامج الدبلوم في البحث السريري مستوحى من إطار الكفاءات والكوادر المتميزة بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي، الذي طورته فرقة العمل المشتركة لتنسيق ودراسة التجارب السريرية، بالتعاون فريق من مركز البحوث السريرية الدولي في جامعة مريلاند احدى أقدم وأعرق الجامعات الأمريكية.

وتستمر مدة البرنامج عامًا دراسيًا واحدًا، ويوفر للدارسين أساسًا قويا في مناهج الأبحاث والأساليب والأخلاقيات والمعايير العلمية والقوانين ولوائح البحوث الإكلينيكية، إلى جانب التدريب العملي والميداني على مهارات عمليات وإدارة دراسات الأبحاث السريرية.

ويركز البرنامج على علوم تطوير الأدوية والأجهزة الصيدلانية والطبية والخلايا الجذعية ومنتجات التكنولوجيا الحيوية، إلى جانب تطوير التقنيات الطبية المخصصة للاستخدام البشري.