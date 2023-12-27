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حزب الله يعلن استهداف تجمع قيادي لجيش الاحتلال

12/27/2023 6:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إن قواته استهدفت ما وصفه بتجمع قيادي مستحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع البحري بـ"الأسلحة المناسبة".


يأتي ذلك بينما قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

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