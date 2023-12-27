حزب الله يعلن استهداف تجمع قيادي لجيش الاحتلال
التاريخ
12/27/2023 6:13:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إن قواته استهدفت ما وصفه بتجمع قيادي مستحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع البحري بـ"الأسلحة المناسبة".
يأتي ذلك بينما قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
MENAFN27122023000208011052ID1107661231
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.