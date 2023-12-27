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الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل تسعى لجر الولايات المتحدة إلى حرب أشمل

12/27/2023 6:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الحرس الثوري الإيراني إن انتقامه لمقتل المستشار رضى موسوي في سوريا بغارة إسرائيلية "سيكون بتوجيه ضربة للصهاينة ولن يكون مجرد عملية إعلامية".


وأضاف أن "الصهاينة يسعون لنقل ساحة المعركة وجر الولايات المتحدة إلى حرب أشمل".

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