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جريمة مروعة تهزّ العراق... فتاة تحرق خطيبها في السيارة - فيديو

12/27/2023 6:13:15 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قامت فتاة من مدينة الديوانية في العراق ، بقتل خطيبها حرقاً بطريقة مروعة.

وروى الشاب الذي رقد في المستشفى عدة أيام تفاصيل الحادثة قبل وفاته، وقال إنّ خطيبته أخبرته أنها تريد الخروج لتناول الطعام، مشترطة أن يأتي بسيارته وهو بمفرده.

كما قال إنّه خلال عودتهما طلبت منه التوقف لمنحه هدية، وطلبت منه ربط عينيه بقطعة قماش حتى لا يرى ما سيحدث.
بعد ذلك، قامت بسكب البنزين عليه داخل السيارة ثم أشعلت النار فيه.

لبنان 24

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