Wednesday, 27 December 2023 03:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الضمان و34 مستشفى خاص يوقعان اتفاقية لعلاج إصابات العمل

12/27/2023 6:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (34) اتفاقية علاجية مع مستشفيات القطاع الخاص بهدف تقديم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وقال مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور محمد صالح الطراونة بأن سياساتنا وتوجهاتنا في المؤسسة تقوم على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بحيث سيكون تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية المتعلقة بتأمين إصابات العمل للمصابين من قبل مستشفى الملك المؤسس ومستشفى الجامعة الأردنية والخدمات الطبية الملكية ومستشفيات القطاع الخاص، مؤكداً أن الشراكة مع القطاع الخاص تتصدر سلم أولويات المؤسسة، ونجاح توجهات المؤسسة ومبادراتها وخدماتها مقترنة بشكل أساسي بهذه الشراكات.
وأكد أن مؤسسة الضمان تولي التوجيهات الملكية المتعلقة بمحور الحماية الاجتماعية اهتماماً كبيراً ويأتي تنفيذها من خلال مبادرات وسياسات واضحة وفاعلة بحيث تكون جزءاً أساسياً من خطتها الاستراتيجية والتي تنعكس على المبادرات والمهام الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة بما في ذلك التنسيق مع كافة القطاعات الرسمية والأهلية لا سيِّما وأن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أكد على ضرورة توفير أدوات وبرامج حماية أكثر شمولية وموسعة لتساعد الفئات الفقيرة لكي تصبح منتجة وناشطة اقتصادياً، وكذلك تشديد جلالته على أهمية مشاركة مؤسسات الحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص في هذا الجهد.
وبين الطراونة أن الجهات الطبية العلاجية في القطاع الخاص التي تم توقيع اتفاقيات معها راعت المؤسسة فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية كافة محافظات المملكة، حيث أن مستشفيات القطاع الخاص التي تم اعتمادها لهذه الغاية هي: (الاستقلال، المركز العربي، الأردن، الإسلامي، العيون التخصصي، الرشيد، عبد الهادي، الكندي، القدس، الرويال، الحمايدة، لوزميلا، دار السلام، ابن الهيثم، ماركا التخصصي، الحرمين، الحنان العام، الجزيرة، الشميساني، المقاصد الخيرية، والإسراء، والخنساء، والسعودي) في العاصمة عمان، بالإضافة إلى مستشفيات (إربد الإسلامي، إربد التخصصي، ابن النفيس، وراهبات الوردية) في محافظة إربد، وكل من مستشفى (الحكمة الحديث وقصر شبيب وجبل الزيتون) في محافظة الزرقاء، كما أنها اعتمدت مستشفى سارة التخصصي في محافظة المفرق ومستشفى الصفاء التخصصي في محافظة جرش، والمستشفى الإيطالي في محافظة الكرك وكذلك المستشفى الإسلامي في محافظة العقبة.
وأضاف بأن هذه الاتفاقيات سيكون لها تقييم بعد ثلاثة أشهر من سريان العمل بها وكلنا آذان صاغية لكل الملاحظات الواردة من قبل مستشفيات القطاع الخاص ودراستها ونحن منفتحون على تعديل أي مادة تتطلب التعديل وخصوصاً التغييرات التي تطرأ على لائحة الأجور أو لائحة الخدمات أو لائحة أسعار المستلزمات الطبية، مؤكداً بأن الاتفاقية المستدامة هي الاتفاقية العادلة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأشار الطراونة إن المؤسسة راعت بأن تكون جميع الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الطبية موحدة بما يضمن المساواة والعدالة بينها وكذلك التسهيل على كوادر المؤسسة عند انجاز المعاملات والمطالبات المالية الطبية، موضحاً بأنه سيكون هناك تسريع من جانب المؤسسة بصرف المطالبات المالية الطبية وكلف العلاج بأوقات قياسية، معبراً عن ثقته بمستشفيات القطاع الخاص في تقديم الخدمات المميزة والرائدة للمصابين وضمن لائحة الأسعار والخدمات المتفق عليها ضمن هذه الاتفاقيات.
وبموجب الاتفاقية الموقعة ستقدم المستشفيات المعتمدة لدى المؤسسة الرعاية الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل تتمثل بإجراءات المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى والمستلزمات والإجراءات الطبية والمختبرات والأشعة التشخيصية والطب النووي، والأدوية وغرف العمليات والفحوصات السريرية والطوارئ والعلاج الطبيعي وكامل الأجور المتعلقة بالإصابة.




MENAFN27122023000208011052ID1107661228

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث