الخصاونة: إنفاذ توجيهات الملك بالحفاظ على المال العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسلَّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022م، وذلك خلال استقباله في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمَّادين.



وأكَّد رئيس الوزراء خلال اللِّقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي / رئيس الفريق المكلَّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة، أهميَّة الدَّور الرَّقابي لديوان المحاسبة وحرص الحكومة على دعمه والحفاظ على استقلاليَّته، وبما ينسجم مع مساريّ التحَّديث الاقتصادي والإداري.



كما أكَّد الخصاونة حرص الحكومة على التَّعاون مع جميع المؤسَّسات الرَّقابيَّة؛ التزاماً بنهج الشَّفافيَّة وتحسين الأداء وتصويب الخلل حيث كان، لافتاً في هذا الصَّدد إلى الجهود التي يبذلها الفريق المكلَّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة لتصويب المخالفات التي يتمّ رصدها ومعالجة أوجه القصور على الفور.



وجدَّد رئيس الوزراء التأكيد على إنفاذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني بالحفاظ على المال العام ومنع أيِّ تجاوزات عليه، والاستجابة السَّريعة والفوريَّة بشأن أيّ تجاوزات قد تحدث.



بدوره، عرض رئيس ديوان المحاسبة أبرز ملامح التَّقرير السَّنوي، والإجراءات التي تمَّ اتِّخاذها، والجهود التي يعمل عليها ديوان المحاسبة لتطوير أدواته الرَّقابيَّة وتحقيق أهدافه في الحفاظ على المال العام، والتأكُّد من سلامة إدارته وفق الأصول القانونيَّة.