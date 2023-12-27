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الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعا عسكريا لحزب الله

12/27/2023 6:13:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم ليلة أمس موقعا عسكريا تابعا لحزب الله


وأضاف أنه اعترض صواريخ عدة أطلقت من لبنان نحو رأس الناقورة "ونواصل الرد على مصادر إطلاق الصواريخ".


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