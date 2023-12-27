الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعا عسكريا لحزب الله

الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعا عسكريا لحزب الله
التاريخ
12/27/2023 6:13:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم ليلة أمس موقعا عسكريا تابعا لحزب الله
وأضاف أنه اعترض صواريخ عدة أطلقت من لبنان نحو رأس الناقورة "ونواصل الرد على مصادر إطلاق الصواريخ".
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