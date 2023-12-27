رئيس كوبا: سنواصل رفع صوتنا دائمًا من أجل فلسطين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتقد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، "بشدة" هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في غزة، قائلًا: "سترفع كوبا صوتها دائما من أجل فلسطين".



وأوضح في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها الدولة الإسرائيلية الإرهابية في غزة هي مصدر عار للإنسانية جمعاء".



وأضاف: "إلى متى سيستمر الإفلات من العقاب، وإلى متى ستستمر جرائم القتل بحرية؟".



وأكد على أن "كوبا سترفع صوتها دائما من أجل فلسطين، ولن تبقى أبدا غير مبالية بما يحدث".



كما شارك الرئيس الكوبي كانيل، صورة من غزة التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية.

