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حماس: لا صحة لما قاله متحدث الحرس الثوري بشأن طوفان الأقصى

12/27/2023 6:13:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفت حركة حماس ما ورد على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بشأن عملية طوفان الأقصى ودوافعها


وقالت حركة حماس في بيان اليوم :" أكدنا مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى و نؤكد أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي ردا على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا "


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