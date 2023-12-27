حماس: لا صحة لما قاله متحدث الحرس الثوري بشأن طوفان الأقصى

حماس: لا صحة لما قاله متحدث الحرس الثوري بشأن طوفان الأقصى
التاريخ
12/27/2023 6:13:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نفت حركة حماس ما ورد على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بشأن عملية طوفان الأقصى ودوافعها
وقالت حركة حماس في بيان اليوم :" أكدنا مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى و نؤكد أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي ردا على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا "
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