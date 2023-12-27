الوقاية من ارتفاع الكوليسترول

1. تَناوُل نظام غذائي قليل المِلح يُركِّز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. 2. الحدُّ من كمِّيَّة الدهون الحيوانية واستخدام الدهون الجيِّدة باعتدال. 3. التخلُّص من الوزن الزائد، والحفاظ على الوزن الصحي. 4. الإقلاع عن التدخين. 5. ممارسة التمارين معظم أيام الأسبوع لمدة 30 دقيقة على الأقل. 6. التعامُل مع ضغوط الحياة بهدوء وتجنب التوتر والقلق.

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