(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا يوجد أعراض لارتفاع الكوليسترول في الدم، وتعد الطريقة الوحيدة للكشف عن الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول هو إجراء اختبار الدم.
الوقاية من ارتفاع الكوليسترول
1. تَناوُل نظام غذائي قليل المِلح يُركِّز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.
2. الحدُّ من كمِّيَّة الدهون الحيوانية واستخدام الدهون الجيِّدة باعتدال.
3. التخلُّص من الوزن الزائد، والحفاظ على الوزن الصحي.
4. الإقلاع عن التدخين.
5. ممارسة التمارين معظم أيام الأسبوع لمدة 30 دقيقة على الأقل.
6. التعامُل مع ضغوط الحياة بهدوء وتجنب التوتر والقلق.
العربية
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN27122023000208011052ID1107661221
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.