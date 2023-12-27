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اثر استيقاظه من كابوس.. جندي إسرائيلي عائد من غزة يطلق النار ليلا على زملائه

12/27/2023 6:13:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن جنديا من لواء المظليين العائدين من غزة أطلق النار إثر استيقاظه من كابوس وأصاب رفاقه.


وأوضحت أن حادثة الجندي حولت للتحقيق بوزارة الدفاع وتقرر عدم التحقيق معه نظرا لوضعه الصحي.


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