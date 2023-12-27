اثر استيقاظه من كابوس.. جندي إسرائيلي عائد من غزة يطلق النار ليلا على زملائه

اثر استيقاظه من كابوس.. جندي إسرائيلي عائد من غزة يطلق النار ليلا على زملائه
التاريخ
12/27/2023 6:13:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن جنديا من لواء المظليين العائدين من غزة أطلق النار إثر استيقاظه من كابوس وأصاب رفاقه.
وأوضحت أن حادثة الجندي حولت للتحقيق بوزارة الدفاع وتقرر عدم التحقيق معه نظرا لوضعه الصحي.
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