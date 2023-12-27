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برلمان وأحزاب : كيف يمكن زيادة الايرادات للدولة من خلال مصادر جديدة

12/27/2023 6:13:03 AM
(MENAFN- Amman Net) تتابعون الآن الحلقة الثانية من برنامج برلمان واحزاب والذي يطرح أبرز القضايا على الساحة البرلمانية والحزبية
موضوع الحلقة : في القسم البرلماني : كيف يمكن زيادة الايرادات للدولة من خلال مصادر جديدة و استغلال الموارد الطبيعية لرفد الموازنة،
ويستضيف البرنامج : عضو مجلس النواب التاسع عشر النائب موسى هنطش .
في القسم الحزبي:
مشاركة الشباب في الأحزاب
ونستضيف: مساعد الأمين العام لشؤون الشباب في حزب الميثاق الوطني السيد جمال الرقاد.
رئيس اللجنة التنسيقية لحزب الميثاق الوطني في محافظة اربد محمود الكردي.

برلمان وأحزاب

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