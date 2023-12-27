الرئاسة المصرية تعلن عن قمة بين السيسي وملك الأردن اليوم

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أعلنت الرئاسة المصرية أن القاهرة ستشهد اليوم قمة مصرية أردنية سيعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني.

وتأتي القمة في الوقت الذي يتوجه فيه وفد من مسؤولي السلطة الفلسطينية إلى القاهرة في الأيام المقبلة لبحث دور مصر في مستقبل قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن "مسؤول كبير" في السلطة الفلسطينية قوله إن "القناة بين مصر والسلطة الفلسطينية فتحت بعد أن اقترحت القاهرة خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب تشمل محادثة وطنية فلسطينية برعاية مصر تهدف إلى إنهاء الانقسام بين فتح وحماس".

وحسب التقرير، فقد غادر رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بالفعل إلى القاهرة لمناقشة تغيير شروط الاقتراح المصري.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أنها اطلعت على المقترح المصري، ووصفته بأنه "خطة السلام الأكثر شمولا التي تم تقديمها للطرفين (إسرائيل وحماس) على مدار 11 أسبوعا من الحرب"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن بعض النقاط في الخطة لن تجد قبولا من الجانبين".

وأوضحت أن "المقترح يدعو لوقف إطلاق نار مبدئي لفترة تصل إلى أسبوعين، للسماح بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ومن بينهم الأطفال والنساء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية، في مقابل الإفراج عن حوالي 140 أسيرا فلسطينيا لدى إسرائيل. ويتبع تلك الخطوة، تشكيل حكومة انتقالية في قطاع غزة والضفة الغربية من قوى فلسطينية متنوعة، من بينها حماس".



