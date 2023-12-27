اشتية: جهود دولية مكثفة لإنهاء موضوع المقاصة وتمويل رواتب قطاع غزة ولن نتراجع عن هذا الأمر

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أن هناك جهودا دولية مكثفة لإنهاء موضوع عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، وموضوع تمويل رواتب أهلنا في قطاع غزة، ولن نتراجع عن هذا الأمر.

ورحب اشتية، في مستهل جلسة الحكومة، المنعقدة اليوم الأربعاء، بمدينة رام لله، بكل جهد عربي ودولي لوقف العدوان على شعبنا، مشيدا بصموده، أمام آلة الحرب الإسرائيلية.

وقال: لن تنتصر إسرائيل على إرادة شعبنا في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة، فالقتل اليومي البشع هو من باب الفشل، واليوم تقف مدانة أمام العالم كدولة مجرمة خارجة على القانون، تقتل وتُجوّع وتُعطّش وتُشرّد بهدف القتل.إن إسرائيل اليوم في الحضيض، والذين تقاطروا لدعمها في أوائل الأحداث، اليوم أصبحوا يخجلون منها، ويتنصلون من دعمها، فإسرائيل تحاول على مدار 75 عاما إحباط آمال الشعب الفلسطيني وطموحاته، وتدمير الكيانية، والهوية، وحق تقرير المصير، والبنى التحتية والفوقية من خلال التشريد، والاحتلال، والحكم العسكري والاستعمار الاستيطاني، وتدمير القرى والبلدات، ومنع عودة اللاجئين، ورغم كل ذلك فشلت كل الفشل في طمس هويتنا الوطنية.

وأشار إلى أن إسرائيل تقوم مرة أخرى بالقتل والتهجير والاحتلال من أجل تقوية سيطرتها على أرضنا، واستيطانها غير الشرعي، وستفشل مرة أخرى لأن الشرف والانتماء الوطني لا يُهزمان، مهما حاولت دعسنا بدباباتها وقصفنا بصواريخها، إسرائيل سوف تعترف بفشلها وسوف تضطر إلى الجلوس والتفاوض، وعليها إنهاء احتلالها لأرضنا.

وأوضح أن مشاريع الشرق الأوسط الجديد والسلام والأرض الذي أرادته دوننا جميعها فاشلة، فنحن هنا باقون، هذه الأرض لنا، وغزة مكون رئيس من أرض دولة فلسطين، فالتجويع ليس إلا جريمة، وتجويع الأطفال الرضع جريمة قتل، والقتل في نور شمس والهدم في بيت دجن أيضا جريمة، وسجل الإجرام أصبح طويلا، وعليه أطلب من الأمم المتحدة العمل على إدخال المساعدات من جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وهي خمسة معابر.

وقال: لقد صنعت القيادات الفلسطينية المتعاقبة كيانا فلسطينيا وصاغت هوية وطنية، وأصبح اسم فلسطين عاليا في كل منصات العالم، والفلسطيني فخور بهويته الوطنية، وبانتمائه لهذه الأرض، وفخور بوطنه وعلمه ومؤسساته وقصص نجاحه في كل العالم.

كما رحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين سيغريد كاغ المنسقة الخاصة للمساعدات الدولية لقطاع غزة، كما طلب من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن يبدأ فورا بكل الإجراءات القانونية ضد المتسببين بارتكاب الجرائم ضد شعبنا في كل مكان.

كما طالب الدول التي يحمل الجنود الإسرائيليون أو المستعمرون جنسياتها بمغادرة الأراضي الفلسطينية فورا تحت طائلة المسؤولية القانونية، مشيرا إلى أن المستعمرين يستغلون الحرب على غزة لإقامة مستعمرات جديدة تحت مسميات "كيدمات صهيون" و"جفعات هاشاكيد" في منطقة القدس، ويرافق ذلك تسريع هدم البيوت والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، مطلوب من المجتمع الدولي الانتباه إلى ما يجري هنا في الضفة الغربية من توسيع للاستعمار، ويجب وقف ذلك.

وأشار إلى إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وستكون مسيرات غضب ضد جرائم الاحتلال في ذكرى الثورة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء في جلسته تطورات العدوان على أهلنا في قطاع غزة.



