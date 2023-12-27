جماهير شعبنا تشيع جثامين 6 شهداء من مخيم نور شمس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- شيعت جماهير شعبنا، جثامين شهداء مخيم نور شمس الستة شرق طولكرم، الذين ارتقوا بصاروخ أُطلق من طائرة مسيرة للاحتلال فجر اليوم الأربعاء.
والشهداء هم: أحمد أنور حمارشة (19 عاما)، وأحمد عبد الرحمن عيسى (19 عاما)، وأدهم محمد فحماوي (23 عاما)، ويزن أحمد فحماوي (23 عاما)، وفارس حسام فحماوي (29 عاما)، وحمزة أحمد مصطفى فحماوي (17 عاما).
وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في المخيم وقطاع غزة وباقي محافظات الوطن.
وجاب المشيعون شوارع المدينة وهم يحملون الشهداء على الأكتاف وقد لُفت جثامينهم بالأعلام الفلسطينية، باتجاه منازل ذويهم في حارة المحجر في المخيم، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، ومن ثم الصلاة على جثامينهم في ساحة حديقة العودة ومواراتهم الثرى في مقبرة المخيم.
وعم الإضراب الشامل مدينة طولكرم وضواحيها ومخيماتها، تلبية لدعوة حركة فتح إقليم طولكرم والقوى الوطنية والإسلامية حدادا على أرواحهم.
وبلغت حصيلة شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى 57 شهيدا منهم 11 شهيدا من مخيم نور شمس خلال 10 أيام.
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