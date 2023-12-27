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جماهير شعبنا تشيع جثامين 6 شهداء من مخيم نور شمس

12/27/2023 6:12:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN- شيعت جماهير شعبنا، جثامين شهداء مخيم نور شمس الستة شرق طولكرم، الذين ارتقوا بصاروخ أُطلق من طائرة مسيرة للاحتلال فجر اليوم الأربعاء.

والشهداء هم: أحمد أنور حمارشة (19 عاما)، وأحمد عبد الرحمن عيسى (19 عاما)، وأدهم محمد فحماوي (23 عاما)، ويزن أحمد فحماوي (23 عاما)، وفارس حسام فحماوي (29 عاما)، وحمزة أحمد مصطفى فحماوي (17 عاما).

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في المخيم وقطاع غزة وباقي محافظات الوطن.

وجاب المشيعون شوارع المدينة وهم يحملون الشهداء على الأكتاف وقد لُفت جثامينهم بالأعلام الفلسطينية، باتجاه منازل ذويهم في حارة المحجر في المخيم، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، ومن ثم الصلاة على جثامينهم في ساحة حديقة العودة ومواراتهم الثرى في مقبرة المخيم.

وعم الإضراب الشامل مدينة طولكرم وضواحيها ومخيماتها، تلبية لدعوة حركة فتح إقليم طولكرم والقوى الوطنية والإسلامية حدادا على أرواحهم.

وبلغت حصيلة شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى 57 شهيدا منهم 11 شهيدا من مخيم نور شمس خلال 10 أيام.

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