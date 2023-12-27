الجهاز الوطني للإيرادات يعقد ورشة عمل حول الامتثال لمتطلبات فواتير القيمة المضافة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقد الجهاز الوطني للإيرادات، ورشة عمل بعنوان "الامتثال لمتطلبات فواتير القيمة المضافة"، في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي فيما يتعلق بالقيمة المضافة، وحرصاً على إلمام الخاضعين للقيمة المضافة بالآليات الواجب تطبيقها عند إصدار فواتير القيمة المضافة، حيث لاقت الورشة تفاعلاً مثمراً بحضور أكثر من 80 ممثلًا من الخاضعين للقيمة المضافة.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص الجهاز الوطني للإيرادات على تحقيق أقصى درجات الفعالية في كل ما يتعلق بتطبيق القيمة المضافة، والاهتمام الدائم بمواصلة تعزيز الوعي لدى كافة الجهات ذات العلاقة، وذلك لضرورة الالتزام بالمعلومات التي تتضمنها فواتير القيمة المضافة المبسطة والمفصلة وطريقة حفظ السجلات.
وقد تم اختتام الورشة بالإجابة على كافة الاستفسارات المعنية بذلك من قبل ممثلي الجهاز وذلك لإتاحة التواصل الفعال بين جميع الأطراف.
وأوضح الجهاز أنه سيواصل في الفترة المقبلة تقديم ورش العمل ونشر الوعي اللازم، داعياً الراغبين في الانضمام إلى ملء استمارة التسجيل المتاحة على موقع الجهاز
الوطني للإيرادات
التي ستُمكن المعنيين من التواصل مع المسجلين وتوفير البيانات الخاصة للورش المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة.
كما دعا الجهاز للتواصل وطرح الاستفسارات حول كل ما يتعلق بالقيمة المضافة أو الإبلاغ عن أية مخالفة للتطبيق السليم للقيمة المضافة على الرقم 80008001، أو عبر البريد الإلكتروني
...، إضافة إلى الاستفادة من المعلومات المفصلة المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للإيرادات ().
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