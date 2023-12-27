الجهاز الوطني للإيرادات يعقد ورشة عمل حول الامتثال لمتطلبات فواتير القيمة المضافة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عقد الجهاز الوطني للإيرادات، ورشة عمل بعنوان "الامتثال لمتطلبات فواتير القيمة المضافة"، في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي فيما يتعلق بالقيمة المضافة، وحرصاً على إلمام الخاضعين للقيمة المضافة بالآليات الواجب تطبيقها عند إصدار فواتير القيمة المضافة، حيث لاقت الورشة تفاعلاً مثمراً بحضور أكثر من 80 ممثلًا من الخاضعين للقيمة المضافة.





ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص الجهاز الوطني للإيرادات على تحقيق أقصى درجات الفعالية في كل ما يتعلق بتطبيق القيمة المضافة، والاهتمام الدائم بمواصلة تعزيز الوعي لدى كافة الجهات ذات العلاقة، وذلك لضرورة الالتزام بالمعلومات التي تتضمنها فواتير القيمة المضافة المبسطة والمفصلة وطريقة حفظ السجلات.





وقد تم اختتام الورشة بالإجابة على كافة الاستفسارات المعنية بذلك من قبل ممثلي الجهاز وذلك لإتاحة التواصل الفعال بين جميع الأطراف.





وأوضح الجهاز أنه سيواصل في الفترة المقبلة تقديم ورش العمل ونشر الوعي اللازم، داعياً الراغبين في الانضمام إلى ملء استمارة التسجيل المتاحة على موقع الجهاز

الوطني للإيرادات

التي ستُمكن المعنيين من التواصل مع المسجلين وتوفير البيانات الخاصة للورش المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة.





كما دعا الجهاز للتواصل وطرح الاستفسارات حول كل ما يتعلق بالقيمة المضافة أو الإبلاغ عن أية مخالفة للتطبيق السليم للقيمة المضافة على الرقم 80008001، أو عبر البريد الإلكتروني

...، إضافة إلى الاستفادة من المعلومات المفصلة المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للإيرادات ().