هيئة تنظيم سوق العمل تنظم لقاء تعريفيا مع ممثلي سفارات الدول المصدرة للعمالة

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- Akhbar Al Khaleej) نظمت هيئة تنظيم سوق العمل، في مركز حماية العمالة الوافدة، لقاءً تعريفيًا حول خدمات مركز حماية العمالة، ضمّ عددًا من ممثلي سفارات وقنصليات البلدان المصدرة للعمالة في مملكة البحرين.
وقدم مسؤولو مركز حماية العمالة الوافدة تعريفًا بدور المركز واختصاصاته في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في بيئة العمل، والخدمات الوقائية والحمائية التي يقدمها، وبما يسهم في الحفاظ على استقرار بيئة العمل، وحفظ حقوق جميع الأطراف، ضمن منظومة من الحماية والوقاية.
ويأتي تنظيم اللقاء ضمن الجهود المستمرة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال تعزيز التعاون والشراكة بين هيئة تنظيم سوق العمل وسفارات وقنصليات الدول المصدرة للعمالة، ومناقشة سبل تطوير آلية التواصل القنصلي مع الهيئة.
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