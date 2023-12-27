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هيئة تنظيم سوق العمل تنظم لقاء تعريفيا مع ممثلي سفارات الدول المصدرة للعمالة

12/27/2023 6:06:09 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت هيئة تنظيم سوق العمل، في مركز حماية العمالة الوافدة، لقاءً تعريفيًا حول خدمات مركز حماية العمالة، ضمّ عددًا من ممثلي سفارات وقنصليات البلدان المصدرة للعمالة في مملكة البحرين.

وقدم مسؤولو مركز حماية العمالة الوافدة تعريفًا بدور المركز واختصاصاته في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في بيئة العمل، والخدمات الوقائية والحمائية التي يقدمها، وبما يسهم في الحفاظ على استقرار بيئة العمل، وحفظ حقوق جميع الأطراف، ضمن منظومة من الحماية والوقاية.

ويأتي تنظيم اللقاء ضمن الجهود المستمرة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال تعزيز التعاون والشراكة بين هيئة تنظيم سوق العمل وسفارات وقنصليات الدول المصدرة للعمالة، ومناقشة سبل تطوير آلية التواصل القنصلي مع الهيئة.

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