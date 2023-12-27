جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من أمير دولة الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لسموه بمناسبة أدائه اليمين الدستوري أميرًا لدولة الكويت.
وأعرب سمو أمير دولة الكويت في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على ما تضمنته برقية جلالته من تمنيات طيبة ومشاعر أخوية صادقة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا تطلع سموه الدائم للارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وأشمل، لما فيه خير وصالح البلدين، سائلاً الله القدير أن يمتع جلالته بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لشعب مملكة البحرين كل الرقي والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.
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