جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من أمير دولة الكويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لسموه بمناسبة أدائه اليمين الدستوري أميرًا لدولة الكويت.

وأعرب سمو أمير دولة الكويت في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على ما تضمنته برقية جلالته من تمنيات طيبة ومشاعر أخوية صادقة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا تطلع سموه الدائم للارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وأشمل، لما فيه خير وصالح البلدين، سائلاً الله القدير أن يمتع جلالته بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لشعب مملكة البحرين كل الرقي والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.