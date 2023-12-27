«طرق دبي» تحقق إنجازاً عبر تسريع متوسط زمن الاستجابة أثناء الطوارئ

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحقيقها إنجازاً في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسريع متوسط زمن الاستجابة أثناء الطوارئ، وتحسين رضى مستخدمي مترو دبي، من خلال إطلاق مشروع تعزيز التواصل والتنسيق بين مركزي التحكم في العمليات، والتحكم في الصيانة وذلك بتسريع متوسط زمن الاستجابة أثناء الطوارئ.
وبحسب الهيئة فإن المشروع أسهم منذ إطلاقه مؤخراً، في تسهيل عملية التواصل والتنسيق ما بين مركز التحكم بالعمليات ومركز تحكم في الصيانة، وفي تسريع إنجاز أعمال التصليحات، مما أتاح للموظفين والفنيين القيام بالتنسيق في إصلاح الخدمات بشكل أسرع.
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