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«طرق دبي» تحقق إنجازاً عبر تسريع متوسط زمن الاستجابة أثناء الطوارئ

12/27/2023 6:00:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحقيقها إنجازاً في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسريع متوسط زمن الاستجابة أثناء الطوارئ، وتحسين رضى مستخدمي مترو دبي، من خلال إطلاق مشروع تعزيز التواصل والتنسيق بين مركزي التحكم في العمليات، والتحكم في الصيانة وذلك بتسريع متوسط زمن الاستجابة أثناء الطوارئ.

وبحسب الهيئة فإن المشروع أسهم منذ إطلاقه مؤخراً، في تسهيل عملية التواصل والتنسيق ما بين مركز التحكم بالعمليات ومركز تحكم في الصيانة، وفي تسريع إنجاز أعمال التصليحات، مما أتاح للموظفين والفنيين القيام بالتنسيق في إصلاح الخدمات بشكل أسرع.

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