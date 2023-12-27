الأول من يناير عطلة في الأسواق المالية بالدولة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الأسواق المالية في الدولة ستكون في عطلة رسمية يوم الإثنين المقبلK الموافق الأول من يناير 2024 بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.
وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أنi من المقرر أن يستأنف الدوام الرسمي للأسواق يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.
وأوضحت الهيئة أن قرارها جاء استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 في الحكومة الاتحادية؛ وبعد التنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع.
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