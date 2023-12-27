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الأول من يناير عطلة في الأسواق المالية بالدولة

12/27/2023 6:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الأسواق المالية في الدولة ستكون في عطلة رسمية يوم الإثنين المقبلK الموافق الأول من يناير 2024 بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أنi من المقرر أن يستأنف الدوام الرسمي للأسواق يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

وأوضحت الهيئة أن قرارها جاء استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 في الحكومة الاتحادية؛ وبعد التنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع.

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