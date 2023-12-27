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هاباج لويد: الموقف لا يزال خطراً ولا يسمح بالعودة للمرور من قناة

12/27/2023 5:27:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال متحدث باسم شركة هاباج لويد الألمانية للشحن البحري اليوم الأربعاء إنّ الشركة ما زالت تعتبر الموقف أخطر من أن يسمح بالعبور من #قناة السويس، وأضاف أنّ الشركة ستواصل تغيير مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح.

وقال المتحدث: "نقيم بشكل مستمر الموقف ونعتزم إجراء المراجعة المقبلة يوم الجمعة".

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