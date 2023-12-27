هاباج لويد: الموقف لا يزال خطراً ولا يسمح بالعودة للمرور من قناة
التاريخ
12/27/2023 5:27:08 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال متحدث باسم شركة هاباج لويد الألمانية للشحن البحري اليوم الأربعاء إنّ الشركة ما زالت تعتبر الموقف أخطر من أن يسمح بالعبور من #قناة السويس، وأضاف أنّ الشركة ستواصل تغيير مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح.
وقال المتحدث: "نقيم بشكل مستمر الموقف ونعتزم إجراء المراجعة المقبلة يوم الجمعة".
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