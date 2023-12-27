4 أطفال يجمعون مليارات الدولارات من يوتيوب ويفتحون طريق الشهرة والنجومية

يعد استهداف مشاهدات الأطفال أحد أهم التجارب الناجحة عبر يوتيوب في السنوات الأخيرة، سواء بمحتوى غنائي أو برامج كرتونية، والدليل على ذلك النجاح الملياري لأغنية «بيبي شارك» والتي جنت من ورائها الشركة المنتجة الملايين، وتابعها الأطفال من حول العالم، ولكن الأطفال أنفسهم مالكي القنوات عبر اليوتيوب حققوا مليارات الدولارات من وراء المشاهدات والإعلانات، والشركات الراعية في السنوات الأخيرة.

ويعد الطفل الأمريكي من أصول آسيوية رايان كاجي أحد أبرز الوجوه الناجحة في سماء اليوتيوب، وهو الذي بدأ في رفع فيديوهاته الخاصة وألعابه منذ أن كان في الرابعة من عمره، وحقق نجاحاً لم يسبق له مثيل ليس بقناة واحدة، وإنما بمجموعة قنوات على يوتيوب جنت قبل أن يتم العاشرة من عمره 31 مليون دولار، من المشاهدات والرعاة لقنواته التي يقترب عدد متابعيها حول العالم من 80 مليون مشترك، ليصبح رايان مليونيراً قبل أن يتم عامه الـ12.

ورايان لا يربح وحده من القنوات التي قامت على وجوده، وإنما لكل فرد من أفراد أسرته قناته الخاصة، التي نشأت على صيت القناة الأصلية لريان، إضافة إلى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعية الأخرى مثل إنستغرام وفيسبوك وتيك توك، ليصل مجموع أرباح العائلة من يوتيوب ما يتخطى 100 مليون دولار.

لايك ناستيا

وتلك الأرقام هي من يوتيوب فقط، ولكن الطفل رايان لم تتوقف أرباحه عند اليوتيوب، وإنما يقدم برنامجاً على نيكلوديان الأمريكية، ويتحصل على نسبة من أرباح البرنامج من الرعاة إضافة إلى ما يتقاضاه وفقاً لعقده مع القناة، إضافة لامتلاكه خط ألعاب باسمه ينتج أكثر من 500 لعبة مختلفة.

ولعل بداية رايان في 2011، قد فتحت الباب للعديد من الأطفال ليحذون حذوه في مجال تقديم البرامج، و أحد أمثلة النجاح هي الطفلة الروسية الأصل أنستازيا رادزينسكافا التي انتقلت مع عائلتها من بلدها روسيا في 2018 لتسكن في ميامي الأمريكية، وهناك تبدأ في عمل فيديوهات لتدريبات رياضية مع والدها في باحة منزلهم، وذلك بكاميرات هواتفهم المتحرك، وخلال فترة ليست كبيرة، تخطت 250 مليون مشترك في قناتيها «لايك ناستيا»، الأساسية بالإنجليزية وتملك 108 مليون مشترك، والثانية بالروسية ولديها 160 مليون مشترك.

وبحسبة بسيطة فكل فيديو تنشره أنستازيا عبر قنواتها تتحصل منه على 250 ألف دولار على الأقل من متوسط المشاهدات، ووفقا لـ«سيليبريتي نت وورث»، فأنستازيا جمعت أكثر من 40 مليون دولار من فيديوهات يوتيوب، إضافة لأرباحها من شركات الملابس التي تتخذ منها موديلا لعرض منتجاتها، إضافة لرعاة آخرين يدفعون لذكر أسماء شركاتهم خلال حلقاتها.

ديانا وأوليفر

ونتيجة صداقة الطفلة ديانا وشقيقها أوليفر لأنستازيا، هم أيضاً أسووا قناتهم الخاصة، والتي حققت منذ بدايتها ما يقرب من 70 مليار مشاهدة، وعلى عكس أنستازيا، فديانا وأوليفر كانت بدايتهم دون مساعدة والدهم فلاد، وهم عائلة أوكرانية هاجرت للولايات المتحدة الأمريكية في 2014، ولم يكن الأب راضياً عن فيديوهاتهم في البداية، إلا أن نجاحهم الكبير في فيديوهاتهم الطفولية، جعل الأب راضياً، بل ومنسقا لفيديوهاتهم التي جمعت ما يتجاوز 50 مليون درهم، بخلاف مكاسب العائلة من برنامج كرتوني مستوحى من شخصياتهم يذاع في القنوات الأمريكية، وأرباح أخرى جانبية من الرعاة وشركات الألعاب، وغيرها.



