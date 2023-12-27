«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأمريكية

تصدر فيلم "أكوامان أند ذي لوست كيندوم" ("Aquaman and the Lost Kingdom")، من بطولة جيسون موموا الذي يؤدي دور بطل خارق يعيش في البحر، إيرادات شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الميلادية التي امتدت ثلاثة أيام، رغم انخفاض مبيعات التذاكر لهذا العمل من "عالم دي سي السينمائي"، بحسب أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الثلاثاء.

وحصد الفيلم 38,3 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه في الولايات المتحدة وكندا خلال الفترة الممتدة من الجمعة إلى الاثنين، وفق الشركة.

ويتتبع الجزء الجديد من سلسلة "اكوامان"، ملك أتلانتس وهو يقسم وقته بين أعماق البحر والعالم فوق سطح المياه، ويجمع قواه مع أخيه غير الشقيق وعدوه السابق بمواجهة التهديدات الجاثمة على عالم تحت الماء بسبب الاضطرابات وتغير المناخ.

وحل في المرتبة الثانية فيلم "وونكا" الموسيقي الخيالي من إنتاج شركة "وارنر براذرز" وبطولة تيموتي شالاميه الذي يقدّم نسخة أصغر سنا من صانع الشوكولا الشهير ويلي وونكا - وهو شخصية أداها جين وايلدر من ثمّ جوني ديب. وحصد العمل إيرادات بلغت 28,4 مليون دولار.

وتبعته في المرتبة الثالثة النسخة الموسيقية الجديدة من فيلم "ذي كولور بوربل" "The Color Purple"، التي بدأ عرضها يوم عيد الميلاد الاثنين. وحقق الفيلم إيرادات بلغت 18,2 مليون دولار، في أقوى انطلاقة لعمل في يوم الميلاد منذ فيلم "شيرلوك هولمز" في عام 2009.

وتعتمد إعادة التصور الجديدة للعمل على رواية أليس ووكر الحائزة جائزة بوليتزر والتي نُقلت لاحقاً إلى السينما قبل أن تحط رحالها في برودواي كمسرحية موسيقية. ويتبع العمل كفاح وانتصارات امرأة سوداء شابة في ريف ولاية جورجيا الأميركية في أوائل القرن العشرين.

وفي المركز الرابع جاء فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي "مايغريشن" الذي تدور أحداثه حول عائلة من بط مالارد في مغامرتها أثناء التحليق من نيو إنغلاند إلى جامايكا. وحقق الفيلم 17,5 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له.

وحل في المركز الخامس فيلم "انيوان بات يو" الرومانسي الكوميدي، حاصداً إيرادات بلغت 8,1 ملايين دولار.

وفيما يأتي باقي الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية:

6- "ذي أيرون كلو (6,8 ملايين دولار).

7- "سالار بارت 1 - سيسفاير" (6,7 ملايين دولار).

8- "ذي بويز إن ذي بوت" (5,7 ملايين دولار منذ بدء عرضه الاثنين في يوم الميلاد).

9- "ذي هانغر غايمز: ذي بالاد أوف سونغبيردز أند سنايكس" (4,1 ملايين دولار).

10- "دونكي" (3,7 ملايين دولار).